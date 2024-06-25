Готовим яйцо пашот в пакете за 3 минуты: очень простой рецепт

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Яйцо пашот в пакете

Яйцо пашот — это французский деликатес из яйца, сваренного без скорлупы. Приготовить его куда проще, чем можно подумать. Делимся рецептом яйца пашот в пакете — легкой альтернативой традиционному способу приготовления.

Ингредиенты

яйцо — 1 шт.;

специи — по желанию;

растительное масло для смазывания.

Способ приготовления

Застелите дно миски или кружки пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. Смажьте его поверхность маслом. Разбейте в емкость яйцо. Старайтесь не повредить желток, не перемешивайте.

Завяжите пленку в кулек. Чем ближе узел будет к яйцу, тем лучше.

Вскипятите воду в неглубокой емкости. Погрузите в нее кулек, держите три минуты.

Достаньте мешочек из кипятка, разрежьте, выложите яйцо на блюдце. Посыпьте приправами по желанию.

Яйцо пашот в пакете можно подать на хрустящем тосте или добавить в салат.

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