Французский луковый суп: пошаговый рецепт супа как в ресторане

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Луковый суп

Французский луковый суп — это нежный густой деликатес с необычным вкусом. Рассказываем, как приготовить классическое французское блюдо в домашних условиях.

Ингредиенты

лук — 1 кг (или 5–6 шт.);

бульон (овощной, куриный, можно просто кипяток) — 1 л;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

сыр твердый (Грюйер, пармезан, Эмменталь) — 100 г;

вино белое сухое — 50 мл;

багет — несколько ломтиков;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

тимьян — веточка.

Способ приготовления

Нашинкуйте лук тонкими четвертинками. Выложите в сковороду или кастрюлю с разогретым маслом. Пассируйте до золотистости 25–30 минут.

Всыпьте муку, перемешайте, жарьте пять минут.

Влейте вино, дайте выпариться.

Залейте лук бульоном. Посолите, поперчите, добавьте тимьян и варите на медленном огне 30 минут.

Нарежьте багет, подсушите (на сковороде, в духовке, в тостере). Натрите сыр.

Разлейте суп в жаропрочные миски, кокотницы или тарелки. Посыпьте тертым сыром, сверху положите ломтики багета, снова посыпьте сыром.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте в нее суп, грейте, пока сыр не расплавится.

Французский луковый суп с хрустящим багетом готов!

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