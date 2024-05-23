Французский луковый суп — это нежный густой деликатес с необычным вкусом. Рассказываем, как приготовить классическое французское блюдо в домашних условиях.

Ингредиенты

  • лук — 1 кг (или 5–6 шт.);
  • бульон (овощной, куриный, можно просто кипяток) — 1 л;
  • мука пшеничная — 2 ст. л.;
  • сыр твердый (Грюйер, пармезан, Эмменталь) — 100 г;
  • вино белое сухое — 50 мл;
  • багет — несколько ломтиков;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • тимьян — веточка.

Способ приготовления

Нашинкуйте лук тонкими четвертинками. Выложите в сковороду или кастрюлю с разогретым маслом. Пассируйте до золотистости 25–30 минут.

Всыпьте муку, перемешайте, жарьте пять минут.

Влейте вино, дайте выпариться.

Залейте лук бульоном. Посолите, поперчите, добавьте тимьян и варите на медленном огне 30 минут.

Нарежьте багет, подсушите (на сковороде, в духовке, в тостере). Натрите сыр.

Разлейте суп в жаропрочные миски, кокотницы или тарелки. Посыпьте тертым сыром, сверху положите ломтики багета, снова посыпьте сыром.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте в нее суп, грейте, пока сыр не расплавится.

Французский луковый суп с хрустящим багетом готов!

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