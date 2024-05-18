Солянка — русский национальный суп с характерным кисло-соленым вкусом. Рассказываем, как сварить солянку с колбасой, картофелем, огурцами и лимоном.

Ингредиенты

  • говядина — 500 г;
  • колбаса вареная — 200 г;
  • лук — 2 шт.;
  • картофель — 2–3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • огурец маринованный — 1–2 шт.;
  • томатная паста — 3 ст.л.;
  • соль, перец, лавровый лист, укроп — по вкусу;
  • лимон, маслины, каперсы — для подачи.

Способ приготовления

Отварите говяжий бульон. Для этого варите цельный кусок говядины вместе с луковицей в течение 1.5 часа. Снимайте пену по мере образования.

Нарежьте говядину, колбасу и картофель кубиками. Нашинкуйте луковицу, морковь и огурцы соломкой.

Обжарьте лук и морковь до мягкости. Следом добавьте говядину, жарьте, пока она не приобретет золотистый оттенок. Сдобрите томатной пастой, перемешайте.

Переложите зажарку в кастрюлю с процеженным говяжьим бульоном. Добавьте нарезанные огурцы и картофель, посолите, поперчите. Посыпьте специями по вкусу, положите лавровый лист.

Варите бульон, пока картофель не размягчится (около 20–30 минут).

Украсьте готовую солянку ломтиками лимона, маслинами и каперсами. Кисло-соленый суп готов!

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