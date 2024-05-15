Классический рецепт аппетитного салата «Мимоза»

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Салат «Мимоза»

Сытный салат «Мимоза» — популярное праздничное угощение. Рассказываем, как приготовить его за пару шагов.

Ингредиенты

яйца куриные — 4 шт.;

горбуша (консервы) — 200 г;

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

майонез — по вкусу;

зелень — пара щепоток на глаз.

Способ приготовления

Отварите картофель и морковь. Когда они остынут, нашинкуйте на крупной терке.

Отварите яйца, отделите белки от желтков. Белки нашинкуйте на крупной терке, желтки разотрите в крошку. Не смешивайте.

Переложите горбушу в тарелку или миску, удалите кости, утрамбуйте вилкой.

Измельчите сыр на крупной терке.

Используя сервировочное кольцо, выложите на тарелку картофель, поверх равномерно нанесите майонез.

Вторым слоем высыпите морковь, нанесите майонез. Далее — рыбу, и опять-таки покройте майонезом.

Наконец, посыпьте салат белками, украсьте желтками, сыром и зеленью.

Салат «Мимоза» можно подавать к столу!

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