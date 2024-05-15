Сытный салат «Мимоза» — популярное праздничное угощение. Рассказываем, как приготовить его за пару шагов.
Ингредиенты
- яйца куриные — 4 шт.;
- горбуша (консервы) — 200 г;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- майонез — по вкусу;
- зелень — пара щепоток на глаз.
Способ приготовления
Отварите картофель и морковь. Когда они остынут, нашинкуйте на крупной терке.
Отварите яйца, отделите белки от желтков. Белки нашинкуйте на крупной терке, желтки разотрите в крошку. Не смешивайте.
Переложите горбушу в тарелку или миску, удалите кости, утрамбуйте вилкой.
Измельчите сыр на крупной терке.
Используя сервировочное кольцо, выложите на тарелку картофель, поверх равномерно нанесите майонез.
Вторым слоем высыпите морковь, нанесите майонез. Далее — рыбу, и опять-таки покройте майонезом.
Наконец, посыпьте салат белками, украсьте желтками, сыром и зеленью.
Салат «Мимоза» можно подавать к столу!
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