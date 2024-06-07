Многим знакома ситуация, когда времени в обрез, а приготовить что-то вкусное и сытное хочется. В таких случаях как нельзя кстати придутся блюда-пятиминутки. Делимся подборкой из 7 рецептов блюд, которые можно приготовить за 5 минут.
Сладкий витаминный смузи из клубники и банана
Одно из простейших блюд-пятиминуток — это смузи. Существует множество рецептов питательного напитка. Мы предлагаем приготовить его из клубники и банана — это идеальный вариант для лета. Вам понадобятся:
- банан — 2 шт.;
- клубника — 250 г;
- молоко — 400 мл.
Бананы очистите и нарежьте крупными кусками, у клубники удалите хвостики. Сложите фрукты и ягоды в чашу блендера, измельчите до однородной густой массы. Влейте молоко, снова смешайте в блендере. Разлейте смузи по стаканам, при желании украсьте их цельными ягодами клубники. К слову, еще больше рецептов смузи можно почерпнуть в нашей статье.
Пицца на лаваше в микроволновке
Пицца на лаваше — лучшее решение, если у вас нет времени замешивать тесто. Для нее вам понадобятся:
- лаваш круглый — 1 шт.;
- твердый сыр — около 60 г или по вкусу;
- помидоры черри — 4 шт.;
- маслины — 5–6 шт.;
- ветчина, бекон или салями — 7–10 ломтиков;
- кетчуп — 1 ч.л.;
- майонез — 1 ч.л.;
- свежая зелень — по вкусу.
Смешайте майонез и кетчуп, намажьте лаваш соусом. Мелко натрите сыр, половину оставьте на потом, половиной — посыпьте лаваш. Тонко нарежьте ветчину и помидоры, выложите на лаваш. Сверху присыпьте остатками сыра. Поставьте пиццу в микроволновку на 1–2 минуты до расплавления сыра. Украсьте свежей измельченной зеленью и нарезанными маслинами.
Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой
Если вы готовитесь к приходу гостей, то эта закуска станет настоящим спасением. Она включает всего 4 ингредиента:
- тарталетки готовые — 12 шт.;
- филе красной рыбы — 200 г;
- творожный сыр — 200 г;
- свежая зелень — несколько стеблей.
Зелень промойте и измельчите. Четверть филе рыбы нарежьте мелкими кубиками. Выложите сыр в глубокую емкость, всыпьте зелень и рыбу, хорошо перемешайте. С помощью столовой ложки или кондитерского мешка выложите начинку в тарталетки. Остатки рыбного филе нарежьте тонкими длинными ломтиками. Сверните ломтики спиральками: у вас получатся импровизированные «розочки». Украсьте тарталетки рыбными розочками и стебельками свежей зелени.
Сытный салат с тунцом без яиц и майонеза
Говоря о том, что приготовить за 5 минут, нельзя не упомянуть салаты. Сытным и полезным блюдом станет салат из консервированного тунца. Вам понадобятся:
- тунец консервированный — 1 банка;
- кукуруза консервированная — 150–180 гр;
- помидоры — 2–4 шт. в зависимости от размера;
- огурцы — 1–2 шт. в зависимости от размера;
- салат листовой — 5–6 листиков;
- соль, перец — по вкусу;
- масло растительное для заправки — 1–2 ст.л. или по вкусу.
Измельчите и всыпьте в глубокую емкость листья салата. Огурцы очистите от кожуры и нарежьте тонкими длинными ломтиками. Помидоры нарубите крупными кубиками. Добавьте овощи к салату. Всыпьте кукурузу. Слейте масло из банки с тунцом, выложите тунец к другим ингредиентам. Посолите и поперчите по вкусу, заправьте маслом и перемешайте.
«Окошко» — яичница в хлебе как в детстве
Яичница в хлебе — простое блюдо, любимое многими с детства. Это также идеальный завтрак на скорую руку. Для него вам понадобятся:
- хлеб (тостовый, бородинский или другой по вкусу) — 2 ломтика;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 15 г;
- соль и перец по вкусу.
Вырежьте отверстия в ломтиках хлеба. Растопите сливочное масло на сковороде, обжарьте хлеб до золотистости. Влейте в хлебные «окошки» по яйцу, посолите и поперчите по желанию. Жарьте на слабом огне до загустения белка. Готовую яичницу в хлебе можно украсить свежей зеленью.
Шоколадный брауни в микроволновке
Кекс в кружке входит в топ самых популярных блюд-пятиминуток. Сегодня мы поделимся рецептом брауни. В его состав входят:
- шоколад темный — 50 г;
- мука — 3 ст.л.
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст.л.;
- масло сливочное — 20 г.
Выложите в миску шоколад, масло и сахар. Поставьте в микроволновку на 30–40 секунд. Перемешайте растаявшую массу. Вбейте яйцо, перемешайте, затем добавьте муку и снова перемешайте. Консистенция массы должна напоминать сметану. Влейте тесто в кружку (не до краев, так как тесто еще поднимется). Поставьте в микроволновку на максимальную мощность, выпекайте от 1 до 3 минут. Готовность брауни проверяйте по его верхушке: она должна затвердеть. При этом внутри классический брауни будет чуть влажным.
Нежный молочный коктейль без мороженого
Напоследок поделимся рецептом еще одного напитка — молочного коктейля домашнего приготовления. Обычно для коктейлей требуется мороженое. Однако, согласно этому рецепту, хватит и молока. Вам понадобятся:
- молоко — 300 мл;
- сахар — 20 г;
- ванильный сахар — по вкусу;
- лед — ¼ стакана.
Влейте холодное молоко в чашу блендера, добавьте обычный и ванильный сахар, взбивайте, пока сахар не растворится. На поверхности молока образуется пышная пена. Досыпьте лед, взбивайте еще 10 секунд. Разлейте по стаканам и сразу подавайте к столу. Питьевой десерт готов!
Мы привели 7 идей блюд, которые можно приготовить за 5 минут. Для их приготовления потребуются минимум времени и имеющиеся под рукой ингредиенты.
Ранее мы поделились 10 рецептами холодных супов.
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