Хачапури, лепешки, салаты: что приготовить с сыром сулугуни

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Сыр сулугуни

Сулугуни — рассольный сыр родом из Грузии. Он популярен как на родине, так и в других странах, в том числе в России. Неудивительно, что он входит в состав многих аппетитных блюд. Рассказываем, что приготовить с сулугуни в домашних условиях.

Сыр сулугуни: свойства, калорийность, польза, вред

Сыр сулугуни считается одной из визитных карточек грузинской кухни. Его цвет варьируется от сливочно-белого до бледно-желтого. Внешне он напоминает моцареллу. Однако, в отличие от итальянского сыра, ему присуща более плотная и при этом эластичная консистенция.

Сулугуни относится к сырам средней жирности: в нем 22 г жиров наравне с 20,5 г белка на 100 г продукта. Калорийность сыра — 286 ккал на 100 г.

Сулугуни является источником животного белка. Он содержит калий, кальций, фосфор, цинк, витамины группы В и витамины А, С, РР. Такой состав делает сыр полезным для улучшения синтеза белка и обмена веществ в целом.

Впрочем, в некоторых случаях от употребления сулугуни стоит отказаться. Он противопоказан людям с непереносимостью лактозы, острой формой болезней ЖКТ, почечной недостаточностью и некоторыми другими заболеваниями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что приготовить из сыра сулугуни

Выпечка с сыром сулугуни

Переходим к вопросу, что же приготовить с сыром сулугуни. Грузинский сыр станет идеальным ингредиентом в выпечке. Среди популярных блюд с сулугуни:

хачапури по-имеретински (или же закрытое хачапури);

хачапури по-аджарски;

булочки-вертушки с картофелем и зеленью;

пиццеты;

мдачи (лепешки из кукурузной муки);

ачма, или слоеный пирог;

слойки и пирожки;

лепешки с зеленью на молоке или кефире.

Это только некоторые из популярных рецептов с сулугуни. Грузинский сыр не оставит равнодушными любителей несладкой выпечки. С сулугуни готовят даже несладкое печенье. Для него потребуются:

мука — 1 стакан;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

сулугуни — 250 г;

творог — 100 г (по желанию);

сливочное масло — 150 г;

соль — ½ ч. л.;

специи (паприка, травы и др.) — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты с сыром сулугуни

Для печенья с сулугуни нужно взбить яйцо с солью, добавить протертый творог, мягкое сливочное масло. Перемешав, всыпьте тертый сулугуни. Всейте муку с разрыхлителем и специями. Замешайте тесто до однородности, оставьте в холодильнике на полчаса. Затем раскатайте пластом, вырежьте печенье (с помощью формочек или стакана) и отправьте выпекаться на 180 градусах в течение 15 минут.

Салаты с сыром сулугуни

Еще одна категория блюд с сулугуни — это салаты. Среди популярных рецептов:

салат с кабачками, помидорами и базиликом;

салат с руколой, помидорами и соусом песто;

сырно-томатный салат с кедровыми орешками;

теплый салат с латуком, помидорами и спаржей;

салат с укропом и кресс-салатом, заправленный сметаной;

сырный салат с уткой или курицей.

Любителям сырных блюд стоит попробовать салат «Четыре сыра». Для него вам понадобятся:

сулугуни — 50 г;

сыр с плесенью — 50 г;

любой твердый сыр — 50 г;

любой мягкий сыр — 50 г;

салат романо — 1 шт.;

помидоры черри — 100 г;

маслины — 100 г;

масло оливковое — 2 ст. л.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Салат с сыром сулугуни

Сыр с плесенью нарежьте кубиками, оставшиеся 3 вида сыра натрите на терке. Черри порежьте на 4 части, маслины также измельчите (по желанию), салат промойте, дайте высохнуть и измельчите. Выложите ингредиенты в салатницу, заправьте маслом и перемешайте.

Что еще приготовить с сыром сулугуни

Напоследок приводим еще несколько идей, что приготовить с сыром сулугуни:

фаршированный перец;

куриная грудка в сыре;

запеченный батат или картофель;

жюльен с грибами;

картофельный рулет;

закуска из груш с сулугуни в беконе;

кавказский цицак;

сырные шарики эларджи с ореховым соусом.

А еще сулугуни можно просто обжарить с приправами. Так что соленый грузинский сыр точно найдет применение на кухне. Достаточно лишь выбрать рецепт по вкусу.

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