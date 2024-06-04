Сулугуни — рассольный сыр родом из Грузии. Он популярен как на родине, так и в других странах, в том числе в России. Неудивительно, что он входит в состав многих аппетитных блюд. Рассказываем, что приготовить с сулугуни в домашних условиях.
Сыр сулугуни: свойства, калорийность, польза, вред
Сыр сулугуни считается одной из визитных карточек грузинской кухни. Его цвет варьируется от сливочно-белого до бледно-желтого. Внешне он напоминает моцареллу. Однако, в отличие от итальянского сыра, ему присуща более плотная и при этом эластичная консистенция.
Сулугуни относится к сырам средней жирности: в нем 22 г жиров наравне с 20,5 г белка на 100 г продукта. Калорийность сыра — 286 ккал на 100 г.
Сулугуни является источником животного белка. Он содержит калий, кальций, фосфор, цинк, витамины группы В и витамины А, С, РР. Такой состав делает сыр полезным для улучшения синтеза белка и обмена веществ в целом.
Впрочем, в некоторых случаях от употребления сулугуни стоит отказаться. Он противопоказан людям с непереносимостью лактозы, острой формой болезней ЖКТ, почечной недостаточностью и некоторыми другими заболеваниями.
Выпечка с сыром сулугуни
Переходим к вопросу, что же приготовить с сыром сулугуни. Грузинский сыр станет идеальным ингредиентом в выпечке. Среди популярных блюд с сулугуни:
- хачапури по-имеретински (или же закрытое хачапури);
- хачапури по-аджарски;
- булочки-вертушки с картофелем и зеленью;
- пиццеты;
- мдачи (лепешки из кукурузной муки);
- ачма, или слоеный пирог;
- слойки и пирожки;
- лепешки с зеленью на молоке или кефире.
Это только некоторые из популярных рецептов с сулугуни. Грузинский сыр не оставит равнодушными любителей несладкой выпечки. С сулугуни готовят даже несладкое печенье. Для него потребуются:
- мука — 1 стакан;
- разрыхлитель — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сулугуни — 250 г;
- творог — 100 г (по желанию);
- сливочное масло — 150 г;
- соль — ½ ч. л.;
- специи (паприка, травы и др.) — по вкусу.
Для печенья с сулугуни нужно взбить яйцо с солью, добавить протертый творог, мягкое сливочное масло. Перемешав, всыпьте тертый сулугуни. Всейте муку с разрыхлителем и специями. Замешайте тесто до однородности, оставьте в холодильнике на полчаса. Затем раскатайте пластом, вырежьте печенье (с помощью формочек или стакана) и отправьте выпекаться на 180 градусах в течение 15 минут.
Салаты с сыром сулугуни
Еще одна категория блюд с сулугуни — это салаты. Среди популярных рецептов:
- салат с кабачками, помидорами и базиликом;
- салат с руколой, помидорами и соусом песто;
- сырно-томатный салат с кедровыми орешками;
- теплый салат с латуком, помидорами и спаржей;
- салат с укропом и кресс-салатом, заправленный сметаной;
- сырный салат с уткой или курицей.
Любителям сырных блюд стоит попробовать салат «Четыре сыра». Для него вам понадобятся:
- сулугуни — 50 г;
- сыр с плесенью — 50 г;
- любой твердый сыр — 50 г;
- любой мягкий сыр — 50 г;
- салат романо — 1 шт.;
- помидоры черри — 100 г;
- маслины — 100 г;
- масло оливковое — 2 ст. л.
Сыр с плесенью нарежьте кубиками, оставшиеся 3 вида сыра натрите на терке. Черри порежьте на 4 части, маслины также измельчите (по желанию), салат промойте, дайте высохнуть и измельчите. Выложите ингредиенты в салатницу, заправьте маслом и перемешайте.
Что еще приготовить с сыром сулугуни
Напоследок приводим еще несколько идей, что приготовить с сыром сулугуни:
- фаршированный перец;
- куриная грудка в сыре;
- запеченный батат или картофель;
- жюльен с грибами;
- картофельный рулет;
- закуска из груш с сулугуни в беконе;
- кавказский цицак;
- сырные шарики эларджи с ореховым соусом.
А еще сулугуни можно просто обжарить с приправами. Так что соленый грузинский сыр точно найдет применение на кухне. Достаточно лишь выбрать рецепт по вкусу.
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