Классический рецепт лазаньи: готовим итальянский деликатес с фаршем и сыром

Лазанья — сытное слоеное блюдо родом из Италии. Делимся пошаговым рецептом деликатеса в духовке.

Ингредиенты

лазанья — 8–10 листов (250–400 г);

фарш (по вкусу) — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 400 г;

твердый сыр — 200 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

перец, соль, специи — по вкусу;

молоко — 600 мл;

пшеничная мука — 70 г;

масло сливочное — 70 г;

перец — по вкусу.

Приготовление лазаньи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

Нашинкуйте лук кубиками, измельчите чеснок, смешайте и жарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте фарш, жарьте до румяного оттенка. Подлейте томатную пасту, поперчите, посолите, посыпьте специями по желанию. Тушите 10–15 минут на слабом огне. Приготовьте соус бешамель. Для этого растопите сливочное масло до мягкости, соедините с мукой, жарьте 5 минут, перемешивая. Влейте молоко, варите, помешивая, около пяти минут до загустения. Поперчите и посолите. Соус должен приобрести консистенцию сметаны. Натрите сыр на мелкой терке. Смажьте дно формы для запекания соусом бешамель. Сверху положите лист лазаньи. Покройте его фаршем, посыпьте сыром. Сделайте еще несколько слоев: бешамель — лазанья — фарш — сыр. Запекайте в духовке на 180 градусах в течение 35–40 минут. Простая и сочная лазанья готова! Подавайте к столу горячей.

