6 рецептов очень вкусных тонких блинов на молоке, кефире, воде и соке

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Традиционное блюдо Масленой недели — блины. Они олицетворяют собой солнце, а значит, приход весны и тепла. Сегодня поделимся рецептами классических блинов, а также расскажем, как приготовить это блюдо на молоке, воде, кефире, соке и даже как испечь разноцветные блины.

Классический рецепт блинов

У каждой хозяйки, как правило, имеется собственный рецепт блинов, причем нередко он передается по наследству от прабабушек. Поэтому понятие «классические блины» — очень условное. Чтобы точно не ошибиться с понятием «классика» предлагаем вам рецепт блинов на воде из «Книги о вкусной и здоровой пище», изданной в 1952 году.

Для того чтобы испечь блины на скорую руку, авторы книги предлагают взять:

Пшеничной муки — 750 г

Яиц — 4 шт.

Сахара — 1,5 ст. л.

Соды — 2/3 ч. л.

Соли — 2/3 ч. л.

Лимонной кислоты — 2/3 ч. л.

Воды — 5 ст.

Яйца размешать в четырех стаканах теплой воды, ввести в смесь сахар, соду, соль, а затем постепенно всыпать муку, размешивая тесто венчиком или миксером. Лимонную кислоту растворить в стакане воды и ввести в тесто перед жаркой.

Сковороду для приготовления блинов авторы рекомендуют брать непременно с утолщенным дном — чугунную или с антипригарным покрытием. Перед тем как налить на нее первую порцию теста, сковороду необходимо хорошо раскалить и смазать подсолнечным маслом.

Первую порция теста необходимо вылить поварешкой и равномерно распределить по дну, поворачивая сковороду. Через одну-две минуты перевернуть лопаткой. Вероятнее всего, первый блин получится «комом» или бледным и слишком толстым. Если блин не удалось перевернуть, значит, он не пропекся или в тесте мало муки. Если получился бледным — нужно прожаривать его дольше. Если толстым — надо добавить в тесто воды.

Точное время приготовления блинов каждая хозяйка вычисляет сама, как и количество теста, которое нужно добавлять на сковороду. Эти показатели зависят от рецепта теста, особенностей плиты, диаметра сковороды и материала, из которого она сделана.

После того как блин прожарился с обеих сторон, его перекладывают на большую тарелку и смазывают топленым маслом. На сковороду снова добавляют немного подсолнечного масла и выливают следующую порцию теста. Чтобы процесс шел быстрее, можно одновременно жарить блины на двух или трех сковородах.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты вкусных блинов

Рецепт блинов с дырочками

У каждого человека свои предпочтения в том, что касается блинов. Для кого-то идеальны тонкие блины, кому-то по вкусу сладкие, а кто-то любит блины с дырочками. Чтобы приготовить тонкие блины с дырочками на кефире, в соответствии с рецептом необходимо взять:

Пшеничной муки — 3 ст.

Сахара — 2 ст. л.

Горячей воды — 0,5 л

Кефира — 750 мл

Яиц куриных — 6 шт.

Сливочного масла — 100 г

Соды — 2/3 ч. л.

Соли — 1/2 ч. л.

Подсолнечного масла — 4 ст. л.

В миске соединить сухие ингредиенты, хорошо перемешать. В другой емкости смешать кефир и яйца. В миску с сухой смесью понемногу вливайте кефир с яйцами, постоянно помешивая. Как только тесто станет однородным, влейте в него кипяток и подсолнечное масло. Смесь должна получиться очень жидкой.

После этого разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и налейте первую порцию теста. Как только оно схватится с одной стороны, на блине появятся пузырьки, а затем — дырочки. После обжаривания с обеих сторон перекладывайте блины на широкую тарелку и смазывайте сливочным маслом.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты очень вкусных тонких блинов

Рецепт тонких блинов

Тонкие блины прекрасны тем, что их можно съесть много. Кроме того, в них очень удобно заворачивать различные начинки при приготовлении блинчатых пирожков. Конечно, насколько тонкими получатся блины, в итоге зависит от мастерства хозяйки. Однако и состав теста имеет значение. Для него потребуется:

Пшеничной муки — 300 г

Яиц — 6 шт.

Молока — 750 мл

Подсолнечного масла — 3 ст. л.

Яйца необходимо перемешать с маслом блендером. Муку высыпать горкой в глубокую емкость, сделать в ней углубление и влить туда получившуюся смесь. Смешать тесто, чтобы масса стала однородной, а затем вливать туда тонкой струйкой молоко, постоянно размешивая. Тесто в небольшом количестве выливать на раскаленную, смазанную маслом сковородку, поворачивая ее по кругу, чтобы смесь равномерно растеклась. Блины жарят около полуминуты с каждой из сторон, так, чтобы они подрумянились.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Классический рецепт блинов

Рецепт блинов на молоке

Для того чтобы испечь блины на молоке по самому простому рецепту, потребуется взять:

Пшеничной муки — 400 г

Молока — 0,5 л

Сахара — 1 ч. л.

Яиц — 2 шт.

Подсолнечного масла — 2 ст. л.

Соли — 1/3 ч. л.

В глубокой емкости взбивают яйца с сахаром, добавляют соль. Затем туда вливают половину объема молока и снова мешают. После этого в смесь понемногу вводят муку, промешивают и доливают остатки молока, а затем — масло. Дать тесту постоять четверть часа. Готовить такие блины лучше на сковороде с антипригарным покрытием, обжаривая около 1 минуты с одной стороны и порядка 30 секунд со второй.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт блинов на молоке

Рецепт блинов на соке

Если вам хочется порадовать малышей необычными блинами, то можно приготовить это блюдо на соке. Лучше всего использовать яблочный. Такие блины получаются румяными и ароматными. Для их приготовления потребуется:

Пшеничная мука — 300 г

Яблочный сок — 0,5 л

Яйца — 4 шт.

Разрыхлитель для теста — 2 ч. л.

Подсолнечное масло — 4 ст. л.

Жидкие ингредиенты взбить до появления пены. Перемешанную с разрыхлителем муку постепенно вводить в тесто, все время помешивая. Жарить их следует как обычно. Яблочные блины получаются немного более толстыми, но не ломкими. Их можно подавать с топленым маслом, сметаной, йогуртом или свежеприготовленным яблочным пюре.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт блинов с дырочками

Разноцветные блины

Для самых маленьких почитателей блинов стоит приготовить это блюдо разных цветов. Для этого потребуется:

Пшеничной муки — 400 г

Молока — 300 мл

Воды — 300 мл

Рисовой муки — 200 г

Гречневой муки — 200 г

Яиц — 2 шт.

Подсолнечного масла — 4 ст. л.

Разрыхлителя для теста — 20 г

Сахарозаменителя жидкого — 2 г

Ванилина — 2 г

Свекольного сока — 60 мл

Черничного сока — 60 мл

Сока шпината — 60 мл

Куркумы — 1 ч. л.

Смешать в одной емкости пшеничную, рисовую и гречневую муку, добавить разрыхлитель и ванилин. Ввести в смесь молоко, масло, яйца, воду и сахарозаменитель. Полученное тесто разделить на четыре равные части. В каждую добавить один вид красителя. Блины пекутся как обычно, подавать их можно со сметаной, вареньем, медом или маслом. А еще из них можно сделать разноцветный торт.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт тонких блинов

Цветной блинный торт

Для его приготовления потребуются разноцветные блины и крем. Для приготовления крема необходимо взять:

Творога — 650 г

Сметаны — 20 г

Ванилина — 1 г

Горького шоколада — 1 шт.

Готовые остывшие блины выравниваем по самому маленькому, подрезаем ножом сухие края. Блендером смешиваем творог, сметану и ванилин. Блины укладываем стопкой на тарелку, промазывая каждый кремом. Если крема хватит, то им можно смазать бока торта. Посыпать измельченным шоколадом и убрать в холодильник на пару часов. Такой торт можно готовить не только на Масленицу, но и на другие праздники. Например, приготовленный по рецепту торт из разноцветных блинов будет эффектно смотреться не только на столе, но и на фото с дня рождения.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты блинов с фото

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