19 августа 2025 в 21:02

Заготовки из яблок: 3 вкусных рецепта для всей семьи

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Яблочный спас в этом году, как и всегда, отмечается 19 августа. Сейчас самая пора запастись рецептами заготовок из яблок на зиму. Мы подобрали 3 самых необычных. Первый придется по вкусу детям, второй станет отличной закуской к праздничным напиткам для взрослых, а третий подойдет в качестве идеального соуса для горячих блюд и придется по вкусу всем членам семьи.

Десерт из яблок для детей

Этот рецепт родом из детства: многим из нас довелось попробовать яблочное пюре со сгущенным молоком дома у бабушки. Теперь настала пора баловать таким десертом своих домочадцев. Стоит отметить, что такой способ заготовки из яблок отлично подойдет и для начинки пирогов, и станет самостоятельным блюдом — сладким соусом к манной каше, блинчикам, оладьям и вафлям.

Для приготовления этого десерта нам понадобится:

  • Яблоки: 2 кг
  • Сгущенное молоко: 380 г (стандартная банка)
  • Вода: 200 мл.

Надо очистить яблоки от сердцевины и кожуры, выложить их в емкость для варки, добавить воду и кипятить, помешивая, около 20 минут на слабом огне. Затем снять с плиты, измельчить плоды блендером. Снова ставим полученное пюре на огонь, добавляем сгущенку, перемешиваем и варим еще 10 минут. Обязательно периодически перемешивать массу, чтобы пюре не подгорело.

Чтобы блюдо получилось более пышным, рекомендуется снять кастрюлю с огня, взбить блендером еще раз и снова довести до кипения. Горячее пюре необходимо разложить в сухие стерилизованные банки, закатать крышками. После этого заготовки переворачивают вверх дном и накрывают одеялом до полного остывания.

Такая заготовка яблок на зиму идеально подойдет для пирогов: в нее не нужно дополнительно добавлять сахар, а выпечка получается мягкой и пышной.

Заготовки из яблок в домашних условиях Заготовки из яблок в домашних условиях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт из домашних яблок для взрослых: маринад с болгарским перцем

Такой рецепт заготовки яблок на зиму подойдет тем, у кого мало свободного времени, а урожай яблок в саду удался. Яблоки, замаринованные со сладким перцем, станут отличным самостоятельным блюдом, удачной закуской к крепким спиртным напиткам или приятным дополнением к блюдам из мяса и птицы. Для приготовления нам понадобится:

  • Болгарский перец: 0,5 кг
  • Яблоки: 0,5 кг
  • Вода: 800 мл
  • Сахар: 115 г
  • Уксус 9%: 50 мл
  • Чеснок: 4 зубчика
  • Душистый перец: 8 горошин
  • Лавровый лист: 2 шт.

Перец очистить от плодоножки и семян, нарезать полосками. Яблоки вымыть, удалить сердцевину, нарезать тонкими дольками. Чеснок очистить, разрезать дольки пополам. Воду ставим на огонь, добавляем уксус и сахар, лавровый лист, доводим до кипения.

В кипящий маринад сначала выкладываем перец и варим на небольшом огне 2 минуты. Затем перец вынимаем и кладем на 2 минуты яблоки. В простерилизованные банки укладывается чеснок и душистый перец. Затем слоями закладываются яблоки и перец. Из маринада удалить лавровый лист и залить жидкостью перец с яблоками в банках. Закатайте банки, переверните вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Следует особо отметить, что для приготовления маринада необходимо выбирать плоды без повреждений и гнили. Даже если пораженный участок вырезать, есть риск, что консервы забродят.

Заготовки из яблок на зиму Заготовки из яблок на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соус к мясу: рецепт заготовки из яблок на зиму для всей семьи

Приготовление по этому рецепту позволит с легкостью отказаться от магазинных соусов и удивлять гостей необычным дополнением к блюдам из мяса, птицы и рыбы.

Для приготовления соуса нужно взять:

  • Яблоки: 6 штук
  • Приправа хмели-сунели: 1 ч. л.
  • Чеснок: 4 зубчика
  • Соль: по вкусу
  • Перец чили молотый: по вкусу
  • Вода: 600 мл
  • Яблочный уксус: 1 ст. л.

Яблоки очистить от кожуры и вырезать сердцевину, нарезать ломтиками. Вскипятить воду, добавить туда плоды и варить на небольшом огне 15 минут. Откинуть яблоки на дуршлаг, воду отставить в сторону. Измельчить бланшированные яблоки блендером, при необходимости добавить воды, в которой они варились. В чашу блендера добавить хмели-сунели, соль, перец и порезанный чеснок, измельчить до получения однородной массы.

Полученное пюре поставить на плиту, довести до кипения и варить 5 минут на маленьком огне, помешивая. За минуту до готовности добавить уксус и тщательно перемешать. Горячий соус разливается по стерилизованным банкам, закатывается, и вверх дном убирается под одеяло до полного остывания.

Ранее мы поделились необычными рецептами заготовок на зиму из груш.

