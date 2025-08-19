Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Сезон урожая стартовал. Перед тысячами хозяек по всей России стоит нелегкая задача: быстро переработать дары природы, чтобы сохранить их на зиму. Сегодня расскажем, какие заготовки на зиму можно сделать из садовой груши и как приготовить пастилу. Предлагаем вам четыре простых рецепта на любой вкус.

Какие заготовки из груш можно сделать для пирогов

Пирожки с грушей зимой могут стать оригинальным десертом не только на каждый день, но и в праздники. Еще лучше, если сделать начинку для пирожков универсальной, то есть вполне самостоятельным блюдом. Предлагаем два таких рецепта. Первый — это замороженное пюре из сладких плодов, которое само по себе является легким и вкусным соусом для блинов, оладий и сырников. Для его приготовления нам понадобится:

Груши — 1 кг

Сахар — 200 г

Груши следует очистить, удалить сердцевину и измельчить в блендере. Затем в массу добавить сахар, перемешать и дать постоять немного в тепле. После этого пюре раскладывают в формочки и убирают в морозилку.

Полезный совет

Разложите смесь в силиконовые формочки, тогда после того как пюре замерзнет, его легко можно будет вытащить и сложить в пакет. Зимой при приготовлении выпечки такую порционную начинку, не размораживая, можно будет сразу класть в каждый пирожок.

Другое блюдо из груш, которое можно есть как десерт и использовать в качестве начинки для пирожков — варенье с маком. Для его приготовления потребуется:

Груши — 1 кг

Сахар — 300 г

Сок 1 лимона

Мак — 2 ст. л.

Груши очистить от кожуры и косточек, нарезать небольшими кусочками, залить соком половинки лимона и добавить сахар. Эту смесь следует тщательно перемешать и поставить на пару часов в тепло. Затем ставим емкость с будущим вареньем на плиту, дожидаемся, пока закипит, и, помешивая, держим на небольшом огне 20 минут.

Одновременно готовим мак: чтобы семена стали более ароматными, их следует обжарить на сухой сковороде в течение трех минут.

Затем половину груш из емкости выкладываем в блендер и измельчаем. Обе порции вновь соединяем, добавляем обжаренный мак, вторую часть лимонного сока, доводим до кипения и держим на малом огне 10 минут, постоянно помешивая.

Готовое варенье горячим залить в стерилизованные банки, закатать и оставить под одеялом до полного остывания.

Полезные заготовки из груши на зиму: десерт для укрепления иммунитета

Еще одна полезная заготовка из груш на зиму — смесь из груши с имбирем и лимоном. Такой конфитюр можно есть вприкуску или добавлять в чай и даже кофе. Для приготовления потребуется:

Груши — 1 кг

Сахар — 1 кг

Корень имбиря — 40 г

Лимон — 3 шт.

Корица — 1 палочка

Груши очистить от кожуры и сердцевины. Имбирь очистить, нарезать небольшими кусочками. Все сложить в блендер, добавить туда сок лимонов и измельчить. Полученную массу выложить в кастрюлю, засыпать сахаром, положить палочку корицы. Довести до кипения и, помешивая, варить 60 минут на маленьком огне. Затем вытащить палочку корицы, остудить и разлить конфитюр по стерилизованным банкам.

Стоит отметить, что в этот рецепт можно внести небольшие изменения. Например, если вы любите десерты послаще, можно добавить больше сахара. А те, кому по вкусу острые блюда, могут увеличить количество имбиря.

Простые рецепты заготовок из груш на зиму для детей: как приготовить пастилу

Также из груш в домашних условиях можно приготовить полезные для здоровья заготовки на зиму. Например, пастилу, которая придется по вкусу детям и вполне может заменить магазинные лакомства, тем более для этого рецепта не требуется сахар. Как приготовить пастилу:

Груши — 2 кг

Оливковое масло — 1 ст. л.

Мед или экстракт стевии — по вкусу

Груши нужно очистить от сердцевины, разрезать на четыре части и измельчить в блендере. Затем в полученное пюре добавить подсластитель и прокипятить на маленьком огне в течение пяти минут. После этого застилаем противень пекарской бумагой, которую смазываем маслом. На бумагу выкладываем пюре (следите, чтобы слой был не толще 5 мм) и ставим в духовой шкаф на семь часов. Блюдо готовится при постоянной температуре не более 60 градусов.

Когда пастила будет готова, ее необходимо отделить от бумаги при помощи силиконового шпателя, разрезать на полоски шириной 3–5 см, свернуть рулетиками, сложить в стеклянные банки, которые нужно плотно закрыть полиэтиленовыми крышками, и убрать на хранение в сухое прохладное темное место.

Ранее мы поделились самыми вкусными рецептами зимних заготовок из слив.