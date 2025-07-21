Пышный манник с маком: быстрый и мягкий пирог на каждый день

Пышный манник с маком: быстрый и мягкий пирог на каждый день

Такой пирог выручит, когда хочется чего-то к чаю, а времени мало. Все просто: смешать, вылить, испечь — и вуаля, у вас пышный, рассыпчатый, чуть влажный манник с маковыми вкраплениями.

В миску насыпьте 200 г манной крупы и залейте 250 мл кефира комнатной температуры. Оставьте на полчаса — пусть манка набухнет. Пока она отдыхает, взбейте 2 яйца и 100 г сахара до пены. Влейте туда 80 мл растительного масла, добавьте щепотку соли и немного ванили. Соедините с манной смесью, всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и осторожно размешайте.

Теперь засыпьте мак — 2–3 ст. л. (советуем слегка ошпарить кипятком и обсушить). Вылейте тесто в форму, слегка смазанную маслом. Выпекайте при 180 °C около 40 минут — до золотистой корочки.

Готовый манник остудите прямо в форме, затем нарежьте порционно. Он хорош как сам по себе, так и с вареньем, медом или сметаной. Хранится долго и не теряет вкуса — только становится еще нежнее.

Совет: если хотите усилить аромат, добавьте немного лимонной цедры или щепотку корицы. А для особого случая можно залить пирог сверху глазурью — белой или шоколадной.

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