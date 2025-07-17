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17 июля 2025 в 11:15

Лучшая шарлотка с яблоками — справится даже новичок!

Простой рецепт шарлотки Простой рецепт шарлотки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот пирог — вкус детства, аромат лета и лучший способ использовать яблоки. Нежное бисквитное тесто, пропитанное соком фруктов, поднимается пышным облаком. Шарлотка хороша как теплой, так и на следующий день — с чаем, молоком или просто так.

Разогрейте духовку до 180 °C. Яблоки — 3–4 штуки (около 500 г) — очистите от семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой. В миске взбейте 4 яйца и 150 г сахарного песка до пышной светлой массы. Аккуратно всыпьте 150 г муки, перемешайте снизу вверх. Вылейте часть теста в форму, выложите слой яблок, затем — остальное тесто. Пеките где-то полчаса (или чуть дольше, зависит от вашей техники, 40 минут точно должно хватить), пока не подрумянится. Проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из пирога сухой.

  • Совет для более выразительного вкуса можно добавить в тесто немного корицы или ванили.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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