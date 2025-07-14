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14 июля 2025 в 09:45

Готовлю ужин на одной сковороде: рисовые ежики с картошкой

Ужин в одной сковородке: рецепт Ужин в одной сковородке: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется приготовить что-то домашнее, сытное, но без пяти кастрюль и сложных манипуляций? Тогда этот рецепт — ваш спасательный круг. Рисовые ежики тушатся вместе с картошкой и соусом, пропитываясь вкусами друг друга. Все на одной сковороде — минимум мытья, максимум удовольствия.

Смешайте 300 г фарша, 100 г сырого риса и 1 мелко натертую луковицу. Посолите, поперчите, сформируйте небольшие шарики. Очистите и нарежьте 4–5 средних картофелин кружочками или крупными ломтиками. Обжарьте картофель на сковороде с растительным маслом до румяности. Добавьте ежики. Смешайте 2 ст. л. томатной пасты, 400 мл воды, немного соли, сахара и сушеного чеснока. Вылейте в сковороду, накройте крышкой и тушите полчаса на слабом огне. Периодически переворачивайте, чтобы ничего не подгорело.

  • Совет: рис лучше брать круглый, он более клейкий.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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