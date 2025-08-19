Названы витамины и минералы, необходимые беременным

Витамин D и фолиевая кислота (витамин B9) являются ключевыми элементами для здоровья беременных женщин и правильного развития плода, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, эти вещества играют важную роль в формировании нервной системы, костной ткани и иммунитета будущего ребенка.

Одним из самых важных витаминов в питании беременных женщин является фолиевая кислота. Она участвует в формировании нервной трубки плода, из которой развиваются головной и спинной мозг. Достаточный уровень фолатов до беременности и в первые ее недели значительно снижает риск пороков развития нервной системы. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, а также поддерживает иммунную систему. Его недостаток у беременной женщины может привести к проблемам с формированием костной ткани у малыша и увеличить риск осложнений у матери, — пояснила Гусакова.

Она отметила, что помимо витаминов беременным необходимо следить за уровнем железа, кальция и йода. По ее словам, железо поддерживает уровень гемоглобина, предотвращая анемию, а кальций и йод отвечают за формирование костной системы и работу щитовидной железы. Специалист подчеркнула, что дефицит этих элементов может привести к серьезным осложнениям как для матери, так и для ребенка.

Железо — еще один ключевой элемент в питании беременных. Этот минерал отвечает за доставку кислорода к тканям матери и ребенка. Недостаток железа может привести к анемии, усталости, головокружениям и замедлению роста плода. Кальций необходим для формирования костей и зубов малыша, а также для работы сердца и нервной системы. Йод играет важную роль в работе щитовидной железы как матери, так и ребенка. Гормоны щитовидной железы регулируют рост, обмен веществ и развитие мозга. Дефицит йода во время беременности связан с нарушениями умственного и физического развития ребенка, — резюмировала Гусакова.

