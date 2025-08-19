Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 06:20

Названы витамины и минералы, необходимые беременным

Нутрициолог Гусакова: самыми важными витаминами для беременных являются B9 и D

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Витамин D и фолиевая кислота (витамин B9) являются ключевыми элементами для здоровья беременных женщин и правильного развития плода, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, эти вещества играют важную роль в формировании нервной системы, костной ткани и иммунитета будущего ребенка.

Одним из самых важных витаминов в питании беременных женщин является фолиевая кислота. Она участвует в формировании нервной трубки плода, из которой развиваются головной и спинной мозг. Достаточный уровень фолатов до беременности и в первые ее недели значительно снижает риск пороков развития нервной системы. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, а также поддерживает иммунную систему. Его недостаток у беременной женщины может привести к проблемам с формированием костной ткани у малыша и увеличить риск осложнений у матери, — пояснила Гусакова.

Она отметила, что помимо витаминов беременным необходимо следить за уровнем железа, кальция и йода. По ее словам, железо поддерживает уровень гемоглобина, предотвращая анемию, а кальций и йод отвечают за формирование костной системы и работу щитовидной железы. Специалист подчеркнула, что дефицит этих элементов может привести к серьезным осложнениям как для матери, так и для ребенка.

Железо — еще один ключевой элемент в питании беременных. Этот минерал отвечает за доставку кислорода к тканям матери и ребенка. Недостаток железа может привести к анемии, усталости, головокружениям и замедлению роста плода. Кальций необходим для формирования костей и зубов малыша, а также для работы сердца и нервной системы. Йод играет важную роль в работе щитовидной железы как матери, так и ребенка. Гормоны щитовидной железы регулируют рост, обмен веществ и развитие мозга. Дефицит йода во время беременности связан с нарушениями умственного и физического развития ребенка, — резюмировала Гусакова.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что оптимальным для рождения первого ребенка является возраст до 30 лет. Она отметила, что рожать второго ребенка можно до 40 лет. По ее словам, продлению репродуктивного возраста способствуют роды и здоровый образ жизни.

Названы витамины и минералы, необходимые беременным
