Как успокоить плачущего ребенка: что можно и нельзя

Плач младенца или маленького ребенка — универсальный язык, способ сообщить о своих потребностях и дискомфорте. У родителей, особенно новоиспеченных, он может вызывать сильный стресс, чувство беспомощности и даже отчаяния. Понимание причин плача и владение эффективными и безопасными методами успокоения — часть родительского искусства. Важно также знать, какие действия могут усугубить ситуацию или даже навредить малышу. Давайте разберемся, что делать, когда ребенок плачет, какие способы действительно работают и каких ошибок стоит избегать.

Основные причины детского плача

Прежде чем пытаться успокоить плачущего ребенка, необходимо понять, почему он плачет. У младенцев и малышей плач — это основной способ коммуникации, и спектр причин, его вызывающих, достаточно широк, но обычно сводится к базовым потребностям или дискомфорту.

Голод — самая распространенная причина у новорожденных. Малыш может проявлять беспокойство, причмокивать, поворачивать голову в поисках груди или бутылочки еще до начала интенсивного плача.

Необходимость в смене подгузника: мокрый или грязный подгузник вызывает раздражение нежной кожи, что доставляет ребенку значительный дискомфорт.

Потребность во сне: парадоксально, но чем больше устал ребенок, тем сложнее ему уснуть. Переутомление приводит к перевозбуждению нервной системы, и малыш начинает плакать, сигнализируя о том, что не может справиться сам. Признаки усталости: зевота, потирание глаз, капризность, снижение интереса к игре.

Дискомфорт от перегрева или переохлаждения: младенцы плохо регулируют температуру тела. Проверьте, не вспотела ли спинка или шея (признак перегрева), не холодные ли ручки или носик (признак переохлаждения). Одевать ребенка нужно по погоде, чуть теплее, чем себя.

Кишечные колики и газики: резкий, пронзительный плач, часто в одно и то же время (обычно вечером), поджимание ножек к животику, покраснение лица, сжатые кулачки — характерные признаки. Это связано с незрелостью пищеварительной системы.

Потребность в близости и утешении: ребенку может быть просто страшно, одиноко или скучно. Тактильный контакт, запах мамы, ее голос — базовая потребность для чувства безопасности. Иногда малыш плачет, потому что хочет, чтобы его взяли на руки.

Болевые ощущения: режущиеся зубки, опрелости, ушная боль (отит), последствия прививки, неудобная одежда (царапающие бирки, тугие резинки) — все это может быть причиной плача у новорожденных. Боль обычно сопровождается резким монотонным плачем, который сложно унять.

Сенсорная перегрузка: слишком много гостей, громкие звуки, яркий свет, долгая поездка — нервная система малыша может не справиться с обилием впечатлений, что выливается в плач и капризы.

Болезнь: плач может быть одним из первых признаков начинающегося заболевания (ОРВИ, грипп, инфекция). Обычно сопровождается другими симптомами: вялость, повышение температуры, отказ от еды, насморк, кашель.

Проверенные методы успокоения

Когда причина плача неочевидна или устранена (накормлен, переодет), а малыш все равно плачет, на помощь приходят проверенные временем и опытом многих родителей методы успокоения. Их эффективность может варьироваться от ребенка к ребенку, поэтому стоит пробовать разные.

Просто возьмите ребенка на руки, прижмите к себе. Тепло вашего тела, стук сердца, знакомый запах — мощнейшие успокоительные. Носите малыша в слинге или эргорюкзаке — это освобождает руки и дает ребенку чувство защищенности.

Плотное, но не тугое пеленание воссоздает ощущение утробы, ограничивает хаотичные движения ручек, которые могут будить или пугать самого младенца. Используйте тонкие дышащие ткани.

Ритмичные движения напоминают ребенку время, проведенное в животе у мамы. Можно покачиваться стоя или сидя на фитболе, ходить по комнате, катать в коляске или в автомобиле (если это безопасно и уместно). Избегайте резких трясок!

Монотонные успокаивающие звуки маскируют резкие шумы и также ассоциируются с внутриутробной средой (звук кровотока, работы органов мамы). Используйте специальные приложения, генераторы белого шума, звук льющейся воды, фена, вытяжки или просто шикайте («ш-ш-ш») прямо над ушком малыша.

Удовлетворение сосательного рефлекса — мощное успокоительное. Предложите грудь, бутылочку, пустышку (если ребенок на грудном вскармливании, с пустышкой нужно быть осторожным, чтобы не нарушить прикладывание).

Иногда помогает, если просто вынести ребенка в другую комнату, на балкон (свежий воздух), на улицу. Или сменить позу: если держали горизонтально — поносить столбиком, если столбиком — положить на спинку или животик (под присмотром!).

Нежное поглаживание спинки, животика (по часовой стрелке для облегчения колик), ножек и ручек может расслабить малыша. Особенно эффективны теплые прикосновения.

При коликах может помочь теплая (не горячая!) пеленка, приложенная к животику. При прорезывании зубов — охлажденный (в холодильнике, не в морозилке!) прорезыватель или легкий массаж десен чистым пальцем.

Можно показать новую игрушку, поднести к окну, спеть песенку, подуть на личико — иногда простой отвлекающий маневр творит чудеса.

Для детей старше 3–4 месяцев важны режим и ритуалы (особенно перед сном). Предсказуемая последовательность действий (купание, массаж, песенка, кормление, кроватка) дает чувство безопасности и помогает успокоиться.

Чего нельзя делать, когда ребенок плачет

В состоянии стресса и усталости родители могут совершать действия, которые не только не помогают, но и вредят ребенку или усугубляют ситуацию.

Нельзя трясти ребенка! Это абсолютно недопустимо и крайне опасно! Синдром детского сотрясения (СДС) возникает из-за резкого движения головы туда-сюда и может привести к тяжелейшим повреждениям мозга, слепоте, параличу. Никогда и ни при каких обстоятельствах не трясите ребенка! Если чувствуете, что злитесь и можете потерять контроль, — положите малыша в безопасное место (кроватку) и выйдите из комнаты на 5–10 минут, чтобы успокоиться. Попросите помощи у партнера, родственников.

Не кричите и не срывайте злость на ребенке. Малыш плачет не вам назло. Ваш крик и агрессия его только напугают, усилят плач и подорвут базовое доверие к миру и к вам.

Не игнорируйте плач надолго (особенно у младенцев). Метод »проораться» нефизиологичен и вреден для психики младенца. Он учит его тому, что мир небезопасен и на его сигналы бедствия никто не придет. Реагировать на плач необходимо.

Не давайте успокоительные лекарства без назначения врача. Никакие «травки», «капельки» или «сиропчики» без прямого указания педиатра или невролога давать нельзя! Это может быть неэффективно и опасно для здоровья ребенка.

Предлагать грудь или бутылочку при каждом плаче — ошибка. Если ребенок недавно поел, ищите другую причину. Перекармливание может усилить колики и дискомфорт.

Резкие и сильные движения не успокоят, а напугают или даже навредят. Движения должны быть плавными и ритмичными.

Когда стоит обратиться к врачу?

Большинство эпизодов плача связано с устранимыми причинами или возрастными особенностями (колики). Однако есть ситуации, когда плач — это сигнал о серьезной проблеме, требующей медицинской помощи. Немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую, если плач ребенка сопровождается:

Высокой температурой. Особенно у младенцев до трех месяцев (температура выше 38 °C — повод срочно звонить врачу).

Необычным характером плача. Пронзительный, монотонный, стонущий, очень слабый или беззвучный плач (ребенок «заходится»).

Отказом от еды и питья. Ребенок не берет грудь/бутылочку, выплевывает пищу, отказывается от воды.

Рвотой или частыми срыгиваниями «фонтаном». Особенно если в рвотных массах есть примесь желчи (зеленоватый цвет) или крови.

Изменением стула. Очень жидкий стул (понос) чаще 8–10 раз в сутки, стул с примесью слизи, зелени или крови, отсутствие стула несколько дней в сочетании с плачем и напряженным животиком.

Признаками обезвоживания. Сухие губы и слизистые, запавший родничок (у младенцев), плач без слез, редкое мочеиспускание (менее шести мокрых подгузников в сутки у младенцев, темная концентрированная моча).

Высыпаниями на коже. Особенно геморрагическая сыпь (не исчезает при надавливании), которая может указывать на менингококковую инфекцию.

Затрудненным дыханием. Хрипы, свисты, сильная одышка, посинение носогубного треугольника.

Вялостью, сонливостью, заторможенностью. Ребенка трудно разбудить, он не реагирует на привычные раздражители.

Если плач начался после падения, удара или любого другого возможного травмирующего воздействия.

Если вы перепробовали все возможные способы успокоения, а ребенок плачет несколько часов подряд.

Доверяйте своей родительской интуиции. Если вам кажется, что с ребенком что-то не в порядке, даже если конкретный симптом не можете назвать, лучше перестраховаться и проконсультироваться с педиатром.

Будьте терпеливы к малышу и к себе. Забота о себе (сон, питание, отдых, поддержка близких) — не менее важная задача, ведь спокойный и отдохнувший родитель гораздо эффективнее успокоит своего малыша. Помните, плач — это не ваша вина, это способ общения вашего ребенка с миром. Важно научиться понимать этот язык и отвечать на него с любовью и заботой.

