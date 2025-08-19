В Госдуме нашли способ решить проблему роста цен на школьную форму

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Федеральную антимонопольную службу с инициативой предотвратить спекуляции на рынке школьной формы и стабилизировать цены к началу учебного года. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что ведомству следует заранее выпустить рекомендации для производителей и ретейлеров. По его словам, это позволит не допустить ажиотажного роста стоимости.

Сборы в школу — это ощутимое направление расходов для каждой семьи, особенно если учеников в ней несколько. Даже по примерным оценкам экспертов школьная форма в этом году в среднем дороже на 8–10%, а к 1 Сентября начинается традиционный ажиотаж по этому поводу. Поэтому заранее обратился к руководству ФАС с просьбой предупредить возможные спекуляции продавцов, может быть, даже выпустить какие-то рекомендации для производителей формы. Это ведь крайне чувствительная тема, и очень важно предпринять максимум усилий, чтобы и родители, и дети не нервничали лишний раз по поводу учебной одежды, — пояснил Нилов.

Ранее консультант по продажам Сергей Сикирин заявил, что перед 1 Сентября маркетологи пытаются продать родителям школьников больше, чем нужно, тем самым создавая комплекты с неликвидным товаром. По его словам, зачастую переплата идет как раз за те позиции, которые можно купить по отдельности со скидкой.