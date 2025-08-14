Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября

Перед 1 сентября маркетологи пытаются родителям школьников продать больше, чем нужно, создавая комплекты с неликвидным товаром, заявил «Радио 1» маркетолог, консультант по продажам Сергей Сикирин. По его словам, зачастую переплата идет как раз за те позиции, которые можно купить по отдельности со скидкой.

Например, «Комплект первоклассника». В этот комплект включают и то, что нужно, и то, что в меньшей степени продается, и не все родители на это смотрят, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в среднем цены на школьную форму увеличились на 6–7% по сравнению с 2024 годом, а на отдельные предметы одежды — на 12%. Однако такой показатель остается в рамках инфляции. Средняя по стране цена одного комплекта школьной формы для мальчика составляет 15,5 тысячи рублей, для девочки — 18,5 тысячи рублей, уточнил Богомолов.

Также сенатор Лилия Гумерова сообщила, что сейчас идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми. По ее словам, в будущем вместо денежной выплаты им могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства, соответствующей ГОСТу.