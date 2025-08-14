Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:51

Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября

Маркетолог Сикирин: родителям пытаются продать комплекты с неликвидом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Перед 1 сентября маркетологи пытаются родителям школьников продать больше, чем нужно, создавая комплекты с неликвидным товаром, заявил «Радио 1» маркетолог, консультант по продажам Сергей Сикирин. По его словам, зачастую переплата идет как раз за те позиции, которые можно купить по отдельности со скидкой.

Например, «Комплект первоклассника». В этот комплект включают и то, что нужно, и то, что в меньшей степени продается, и не все родители на это смотрят, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в среднем цены на школьную форму увеличились на 6–7% по сравнению с 2024 годом, а на отдельные предметы одежды — на 12%. Однако такой показатель остается в рамках инфляции. Средняя по стране цена одного комплекта школьной формы для мальчика составляет 15,5 тысячи рублей, для девочки — 18,5 тысячи рублей, уточнил Богомолов.

Также сенатор Лилия Гумерова сообщила, что сейчас идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми. По ее словам, в будущем вместо денежной выплаты им могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства, соответствующей ГОСТу.

Россия
первоклассники
школы
маркетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соратник Трампа назвал президента Финляндии «мостом» между Европой и США
Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать каждой женщине
Челябинский суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора
Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ
На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров
Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ
Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса
«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Участник СВО жестко обратился к ведущим праздный образ жизни россиянам
ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске
«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта
Балкон как продолжение комнаты: утепляем с Melke
«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям
Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности
Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября
Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка
Известный российский певец выступит в Пхеньяне
«Напряжение реально»: в США забили тревогу из-за российского оружия
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.