В РПЦ призвали обложить россиян десятиной

Протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов призвал обложить россиян десятиной, чтобы покрывать нужды храмов. Видео его проповеди опубликовано в группе «Храм Казанской иконы Божией Матери» во «ВКонтакте». Он считает, что десятая часть доходов населения позволит содержать церкви в достойном состоянии.

Сколько денег будет, если в церковь отдать десятину? Если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал? А вот это кто все содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берется? — посетовал Кульпинов.

Ранее Владимирская епархия Русской православной церкви назвала поэму «Москва-Петушки» порочной, деструктивной и кощунственной, а также осудила «возвеличивание и героизацию» ее автора — писателя Венедикта Ерофеева. Священнослужители призвали СМИ, деятелей культуры и педагогов отказаться от произведений Ерофеева. В епархии отметили, что произведения Ерофеева искажают национальную идентичность, «низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение».