Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:03

В РПЦ призвали обложить россиян десятиной

Протоиерей Кульпинов призвал обложить россиян десятиной для нужд церкви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов призвал обложить россиян десятиной, чтобы покрывать нужды храмов. Видео его проповеди опубликовано в группе «Храм Казанской иконы Божией Матери» во «ВКонтакте». Он считает, что десятая часть доходов населения позволит содержать церкви в достойном состоянии.

Сколько денег будет, если в церковь отдать десятину? Если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал? А вот это кто все содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берется?посетовал Кульпинов.

Ранее Владимирская епархия Русской православной церкви назвала поэму «Москва-Петушки» порочной, деструктивной и кощунственной, а также осудила «возвеличивание и героизацию» ее автора — писателя Венедикта Ерофеева. Священнослужители призвали СМИ, деятелей культуры и педагогов отказаться от произведений Ерофеева. В епархии отметили, что произведения Ерофеева искажают национальную идентичность, «низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение».

РПЦ
Россия
священники
налоги
предложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД высказались о Западе из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.