02 сентября 2025 в 11:57

В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО

Сына участника СВО в Хабаровске зачислили в школу после вмешательства прокуроров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Хабаровска выявила факт необоснованного отказа в зачислении в первый класс сына участника СВО, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. После вмешательства прокуроров администрация школы создала дополнительные места и зачислила ребенка.

Установлено, что образовательное учреждение г. Хабаровска отказало сыну военнослужащего в зачислении в первый класс, мотивировав свое решение отсутствием свободных мест, — говорится в сообщении.

Ранее в Махачкале разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. Инцидент произошел по недосмотру взрослых. В тот момент с детьми гулял их дедушка, который не уследил за ними.

До этого в Якутии органы опеки изъяли троих детей у потерявшей брата на СВО женщины. Формальным поводом стало то, что мать выпила поминальную стопку. Жительница Якутии утверждает, что ее семьей органы опеки начали пристально интересоваться после того, как она отсудила у местной администрации квартиру мужа.

участники СВО
Хабаровск
школы
дети
