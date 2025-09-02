В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО Сына участника СВО в Хабаровске зачислили в школу после вмешательства прокуроров

Прокуратура Хабаровска выявила факт необоснованного отказа в зачислении в первый класс сына участника СВО, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. После вмешательства прокуроров администрация школы создала дополнительные места и зачислила ребенка.

Установлено, что образовательное учреждение г. Хабаровска отказало сыну военнослужащего в зачислении в первый класс, мотивировав свое решение отсутствием свободных мест, — говорится в сообщении.

