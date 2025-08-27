День знаний — 2025
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО

В Якутии органы опеки забрали троих детей у сестры погибшего на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Якутии органы опеки изъяли троих детей у женщины, потерявшей брата на СВО, сообщает телеканал «Царьград». Формальным поводом стало то, что мать выпила поминальную стопку.

Женщина овдовела, после чего получила известие о смерти брата на СВО. Жительница Якутии утверждает, что ее семьей органы опеки начали пристально интересоваться после того, как она отсудила у местной администрации квартиру мужа.

Ранее юрист Евгения Данилова сообщила NEWS.ru, что в России органы опеки могут поставить семью на учет, если родители оставят ребенка в машине на жаре. По ее словам, уголовное или административное дело возбуждается в том случае, если ребенку был нанесен вред и потребовалась медицинская помощь. Она уточнила, что при повторных инцидентах или тяжелых последствиях суд может лишить семью родительских прав.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что родители, которые публикуют фотографии с детьми и алкоголем, могут попасть в поле зрения органов опеки. По его словам, если в ходе проверки будут выявлены неблагоприятные условия проживания, то ребенка могут изъять из семьи.

