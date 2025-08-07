Юрист раскрыла, что грозит родителям за оставление детей в машине на жаре Юрист Данилова: семью могут поставить на учет за оставление ребенка в машине

Органы опеки могут поставить семью на учет, если родители оставят ребенка в машине на жаре, заявила NEWS.ru юрист Евгения Данилова. По ее словам, уголовное или административное дело возбуждается, если ребенку был нанесен вред и потребовалась медицинская помощь.

В российском законодательстве нет отдельной статьи, прямо предусматривающей наказание за оставление ребенка в автомобиле, однако это не означает безнаказанность. Кроме суда такие случаи рассматривают еще и органы опеки и попечительства. Даже если ребенок не пострадал, но факт оставления выявлен, семью могут поставить на контроль. Полиция возбуждает административное или уголовное дело, особенно если ребенку потребовалась медицинская помощь, — сказала Данилова.

Она уточнила, что при повторных инцидентах или тяжелых последствиях суд может лишить семью родительских прав. По словам Даниловой, в случае гибели ребенка возбуждается уголовное дело. Юрист отметила, что если оставление в машине не имело последствий, то семье могут вынести предупреждение или выписать штраф по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Если ребенку стало плохо или была угроза его жизни, это уже уголовное преступление. В зависимости от ситуации: статья 125 УК РФ — оставление в опасности, статья 156 УК РФ — жестокое обращение с ребенком или статья 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Оставление ребенка в автомобиле на жаре — это не просто невнимательность, а наказуемое деяние, которое может привести к трагедии. Родителям стоит помнить: закон суров не только к тем, кто умышленно вредит детям, но и к тем, кто по небрежности ставит их жизнь под угрозу, — добавила Данилова.

