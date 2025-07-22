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22 июля 2025 в 10:36

Депутат предупредил о последствиях публикации фото с алкоголем и детьми

Депутат Иванов: опека может заинтересоваться фотографиями с детьми и алкоголем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители, которые публикуют фотографии с детьми и алкоголем, могут попасть в поле зрения органов опеки, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, если в ходе проверки будут выявлены неблагоприятные условия проживания, то ребенка могут изъять из семьи.

Разовый снимок с бокалом вина на даче или в квартире, где есть ребенок, сам по себе не является нарушением. Но ситуация меняется, если подобные действия носят систематический характер. Если органы опеки увидят, что ребенок воспитывается в неблагополучной среде, где родители злоупотребляют алкоголем, это может стать основанием для проверки. В крайних случаях, когда жизни или здоровью несовершеннолетнего угрожает опасность, не исключено даже лишение родительских прав, — сказал Иванов.

Он напомнил, что вовлечение ребенка в употребление спиртного через интернет является отягчающим обстоятельством, однако для привлечения к уголовной ответственности недостаточно одной фотографии. По словам депутата, необходимо доказать, что родитель сознательно приучает несовершеннолетнего к алкоголю.

Закон определяет границы дозволенного, но воспитание детей — это прежде всего вопрос ответственности и нравственного выбора. Мы, как общественное движение «Россия Православная», призываем родителей задумываться о том, какой пример они подают подрастающему поколению, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились на 12,9%, до 97,3 млн декалитров. В частности, продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% снизились на 2,1%, до 56,8 млн дкл.

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