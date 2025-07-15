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15 июля 2025 в 10:02

Крепкий алкоголь стремительно теряет популярность у россиян

РАТК: в России на 12,9% упали продажи алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились на 12,9%, до 97,3 млн декалитров. В частности, продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% снизились на 2,1%, до 56,8 млн дкл, сообщили в Росалкогольтабакконтроле (РАТК).

По данным ведомства, водки было реализовано на 5% меньше, 35,16 млн дкл, коньяка — на 10,5% меньше, 6,1 млн дкл. Слабоалкогольная продукция «потеряла» 89,1%, объем составил 956,9 тыс. дкл. Обратная ситуация наблюдается с ликероводочными изделиями. Объем реализации этой категории напитков вырос на 14,9%, до 8,68 млн дкл.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле подчеркнули, что на фоне общего спада производства алкоголя в России единственной категорией, которая демонстрирует рост, остается вино. Исключение составили ликерные вина.

Нарколог Виталий Холдин также рассказал, что людям, злоупотребляющим спиртными напитками, грозит синдром внезапной смерти. Подобная зависимость, по его словам, чревата алкогольной миокардиопатией. Это заболевание может привести к летальному исходу даже в тот момент, когда человек трезв.

водка
коньяк
финансы
еда
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