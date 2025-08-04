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04 августа 2025 в 19:30

Миронов призвал Центробанк ограничить спекуляции на рынке банковских услуг

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Центробанк поощряет финансовые спекуляции со стороны банковского сектора. Политик обратил внимание на необоснованно высокие ставки по кредитам, которые в 2,4–2,7 раза превышают доходность по вкладам.

Банки всегда зарабатывали, перепродавая заемщикам привлеченные средства вкладчиков, отсюда разница в доходности депозитов и займов. Но сейчас этот разрыв вырос до неприличных размеров, — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что после роста ставок по вкладам и последующего их снижения банки компенсируют отток средств за счет выдачи дорогих кредитов, что является чистой спекуляцией. Парламентарий призвал ЦБ защитить интересы граждан, которые страдают от такой политики финансовых организаций.

В этом году, по прогнозам того же ЦБ, банковская система получит «всего лишь» 3–3,5 трлн рублей чистой прибыли, в отличие от прошлогодних 3,8 трлн. Очередной рекорд не случится! Видимо, в ЦБ очень жалеют наших банкиров: как же они бедненькие переживут такое страшное испытание, а потому сквозь пальцы смотрят на все их выкрутасы. А пожалеть надо банковских клиентов, которые становятся жертвами этой спекуляции, — заключил Миронов.

Ранее заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 16%. По его словам, ЦБ на июльском заседании оставил формулировку прогноза без изменений — нейтральной. Однако из расчетов по средней ставке видно, что в сентябре, скорее всего, ставка будет снижена, объяснил он.

Россия
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Сергей Миронов
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
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