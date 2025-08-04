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04 августа 2025 в 19:29

На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми

В Краснодарском крае поток воды смыл палатки лагеря «Орленок» вместе с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В горах Краснодарского края поток воды смыл палаточный лагерь с участниками детского похода, сообщает издание «Подъем». Инцидент произошел недалеко от села Широкая Щель.

По данным издания, поход организовало руководство лагеря «Комсомольский», входящего в структуру центра «Орленок». В группе находились около 60 детей в возрасте от 11 до 14 лет и 20 сопровождающих. Палатки были установлены у сухого русла горной реки, которая после ливня вышла из берегов.

Как рассказала мать одного из детей, потоком унесло вещи, в том числе обувь и рюкзаки. А несколько подростков получили ушибы и ссадины, госпитализация им не потребовалась. Родители недоумевают, почему руководство лагеря не отменило выход в горы при объявленном штормовом предупреждении.

Ранее в Барнауле прошел мощный ливень с градом, вызвавший серьезные подтопления в городе. Осадки начались около 15:00 и затопили улицы Взлетную, Попова, 65 лет Победы и другие участки в Индустриальном районе и микрорайоне Дружном. Град местами достигал размеров перловки, а на дорогах образовались серьезные скопления воды, затруднявшие движение транспорта.

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