Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах

Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах

30 июля в Барнауле прошел сильный ливень с градом, вызвавший подтопления на улицах и территориях, сообщило издание «МК в Барнауле». Дождь начался около 15:00 по местному времени и охватил несколько районов, включая Индустриальный, Солнечную поляну и микрорайон «Дружный».

По информации городской администрации, вода скопилась в низинных участках — на улице Взлетной, в районе остановки «Бия», на улицах Попова и 65 лет Победы перед Павловским трактом. В некоторых местах дождь сопровождался градом, который достигал размеров с перловку и больше. На снятом очевидцами видео заметно, как осадки полностью затопили дорогу — машины проезжают с трудом.

Для устранения последствий на улицах работают сотрудники МБУ «Автодорстрой». Они контролируют состояние ливневой канализации и очищают ливнеприемные колодцы.

Ранее в Амурской области из-за сильного ветра произошла авария на энергообъекте, оставившая без электричества 81 тысячу человек. По данным прокуратуры, отключения затронули жителей Белогорска, Свободного и нескольких муниципальных округов. Надзорные органы взяли ситуацию под контроль.