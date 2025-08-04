Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк

Два детеныша северного оленя появились на свет в Ленинградском зоопарке, сообщается в Telegram-канале учреждения. Малыши родились с разницей в несколько дней — 25 мая и 5 июня у двух самок оленей.

Две самки северных оленей стали мамами. И теперь в вольере бегают два малыша — самка и самец, — сказано в сообщении.

По словам сотрудников зоопарка, новорожденные оленята уже через несколько часов встали на ноги, а на следующий день активно следовали за матерями. Сейчас молодые олени уже освоились в вольере, питаются растительностью и набираются сил.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке у коз камори и камерунских появились на свет сразу восемь козлят. Детеныши родились у козы камори Клеопатры и трех камерунских коз Лиры, Лианы и Лагуны.

До этого в Московском зоопарке поженили жаб Настю и Ваню. Свидетелем на свадьбе была рогатая жаба Машенька. В Telegram-канале зоопарка опубликовали видео с церемонии, сопроводив песней Арно Бабаджаняна «Свадьба». Для виновников торжества даже сделали миниатюрные венки из одуванчиков.