24 апреля 2026 в 00:24

Замминистра Минприроды России ушел в отставку

Заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев ушел в отставку

Денис Буцаев Денис Буцаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев покинул свой пост по собственному желанию, следует из данных на сайте правовой информации. Решение вступило в силу в установленном порядке.

За время своей профессиональной деятельности Буцаев курировал направление экономики замкнутого цикла и цифровизацию. Кроме того, он занимал пост руководителя публично-правовой компании «Российский экологический оператор» до перехода в Минприроды.

Ранее вице-мэр Южно-Сахалинска Денис Ю ушел в отставку из-за вопросов к его работе со стороны правоохранительных органов. Чиновник принял такое решение самостоятельно после возникновения претензий. В мэрии добавили, что администрация Южно-Сахалинска взаимодействует со следствием и нацелена на объективное установление всех обстоятельств.

До этого глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов уйдет в отставку. По его словам, поводом стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы».

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

