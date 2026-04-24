Стало известно о планах Трампа пригласить Путина на G20 WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в декабре

В США обсуждается возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, который может пройти в декабре, передает Wasington Post. Соответствующую инициативу рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, отметили в источнике.

Подчеркивается, что официальное приглашение пока не направлялось. При этом отмечается, что Россия как член G20 будет приглашена к участию во встречах на уровне министров и лидеров, а участие страны в формате поддерживается американской стороной.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил: Россия получила приглашение на участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Решение о составе российской делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.

До этого директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, называть происходящее нормализацией пока преждевременно — до нее еще далеко.