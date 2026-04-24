Скончался 12-кратный лауреат «Грэмми» Майкл Тилсон-Томас

Американский дирижер Майкл Тилсон-Томас скончался в возрасте 81 года, говорится на официальном сайте музыканта. Дирижер умер 22 апреля у себя дома. Рядом с ним находились близкие.

В 2021 году у Тилсон-Томаса диагностировали глиобластому мультиформную. Это агрессивная форма рака головного мозга. Несмотря на тяжелую болезнь, музыкант продолжал заниматься творчеством и работать. В некрологе уточняется, что у дирижера остались сестры, а также племянницы и племянники.

Майкл Тилсон-Томас был 12-кратным лауреатом премии «Грэмми». Он дирижировал ведущими оркестрами США и Европы.

