24 апреля 2026 в 00:18

Скончался 12-кратный лауреат «Грэмми» Майкл Тилсон-Томас

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский дирижер Майкл Тилсон-Томас скончался в возрасте 81 года, говорится на официальном сайте музыканта. Дирижер умер 22 апреля у себя дома. Рядом с ним находились близкие.

В 2021 году у Тилсон-Томаса диагностировали глиобластому мультиформную. Это агрессивная форма рака головного мозга. Несмотря на тяжелую болезнь, музыкант продолжал заниматься творчеством и работать. В некрологе уточняется, что у дирижера остались сестры, а также племянницы и племянники.

Майкл Тилсон-Томас был 12-кратным лауреатом премии «Грэмми». Он дирижировал ведущими оркестрами США и Европы.

Ранее стало известно о смерти телеведущего Алексея Пиманова. Он скончался на 65-м году жизни. По предварительной информации, у него не выдержало сердце.

Также стало известно, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
