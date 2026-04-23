Гузеева вступилась за Плетнева после критики из-за лишнего веса

Телеведущая и звезда шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева вступилась за актера Кирилла Плетнева, которого раскритиковали в соцсетях из-за лишнего веса. Артист заметно поправился на фоне проблем со здоровьем.

За последние два года, как утверждал сам актер, он набрал порядка 40 килограммов. Плетнев объяснил изменения приемом гормональных препаратов.

Однако пользователи Сети не стали разбираться в причинах и начали оставлять негативные комментарии в адрес актера. На защиту Плетнева встала Гузеева. В соцсетях она оставила актеру комментарий с поддержкой. Также она резко осудила людей за критику.

Злобные, завистливые зверюшки. А ты неприлично талантливый и красивый человек, — написала Гузеева.

Публикация вызвала широкий резонанс среди подписчиков. Многие пользователи поддержали актера и телеведущую.

