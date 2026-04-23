Следственный комитет отпустил руководство «Эксмо»

Следственный комитет отпустил под подписку о явке после допроса нескольких топ-менеджеров издательства «Эксмо», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди них генеральный директор Евгений Капьев и заместитель главного редактора по литературе Юлия Соколовская.

После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела под обязательство о явке были отпущены четверо сотрудников издательства, — сказано в сообщении.

Все они обязаны явиться к следователям в пятницу и на данный момент не имеют процессуального статуса, подчеркнули в ведомстве. Обстоятельства возможного распространения книг с упоминанием запрещенных тем устанавливаются следствием.

Ранее издательство «Эксмо» опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией.

До этого стало известно, что гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий. Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о распространении запрещенной литературы.