Песков оценил новые санкции ЕС против Киргизии Песков назвал санкции ЕС против Киргизии наказанием за верность своим интересам

Бишкек в отношениях с Москвой руководствуется собственными интересами, а сотрудничество между странами является взаимовыгодным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Первому каналу. Так он прокомментировал санкции Евросоюза против Киргизии.

Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. Если страна что-то делает ради своих интересов, значит, это дает определенную выгоду, — ответил он на вопрос, можно ли считать эти санкции наказанием за верность России.

В рамках 20-го пакета санкций против России ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением. Ограничения объясняются риском их возможного реэкспорта. Евросоюз, помимо всего прочего, наложил запрет на транзакции с рядом банков из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, заявив о якобы содействии России.

Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что действия Киргизии не связаны с политической лояльностью. Экономическое сотрудничество России и Киргизии носит взаимный характер, добавил представитель Кремля.

И мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает — совместные инвестиционные проекты, — добавил Песков.

