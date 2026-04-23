Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 22:33

В Кремле прокомментировали идею Финляндии о ядерном оружии

Песков назвал конфронтацией инициативу Финляндии по ядерному оружию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы Финляндии, связанные с возможным разрешением ввоза ядерного оружия, являются проявлением концентрированной конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. По его словам, все нужно понимать так, как есть.

Это конфронтация, так и надо понимать. Причем конфронтация в таком, в концентрированном выражении, — заявил Песков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Финляндии следует сосредоточиться на развитии сельского хозяйства вместо того, чтобы рассматривать инициативу о разрешении ввозить на территорию страны ядерное оружие. По его словам, в противном случае страна может стать приоритетной целью для ВС России при возникновении конфликта.

До этого Минобороны Финляндии сообщило о внесении на рассмотрение в парламент предложения о разрешении ввоза, перевозки и хранения ядерного оружия в стране. Соответствующие поправки хотят утвердить в законе об атомной энергии и уголовном кодексе.

Мир
Финляндия
ядерное оружие
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.