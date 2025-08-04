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04 августа 2025 в 18:55

Россияне рассказали, что думают о блокировке WhatsApp осенью

Predicta: 23% россиян ожидают блокировку WhatsApp осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверть россиян (23%) считает, что мессенджер WhatsApp заблокируют до конца сентября, заявил Hi-Tech Mail эксперт сервиса прогнозов и анализа Predicta Никита Молчановский. По его словам, эта цифра является отражением накопленной тревоги пользователей, особенно учитывая события 2022 года.

При этом 79% россиян старше 12 лет ежемесячно используют WhatsApp, что делает его потенциальный запрет социально чувствительной темой, — подчеркнул Молчановский.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp стоит приготовиться к уходу с российского рынка. Парламентарий отметил, что в настоящий момент данным приложением пользуются порядка 68% граждан РФ. Несмотря на это, существует очень большая вероятность, что приложение попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский между тем отметил, что разговоры о дате и поводах блокировки WhatsApp являются преждевременными. По словам парламентария, еще год назад он бы счел теоретический уход мессенджера из РФ событием на грани возможного.

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