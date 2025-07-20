В Госдуме ответили на вопрос о дате блокировки WhatsApp Депутат Боярский счел преждевременными разговоры о дате блокировки WhatsApp

Разговоры о дате и поводах блокировки WhatsApp являются преждевременными, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, еще год назад он бы счел теоретический уход мессенджера из РФ событием на грани возможного.

Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным, — отметил он.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что не говорил непосредственно о блокировке или запрете WhatsApp в России. Так он объяснил свои предыдущие слова о том, что мессенджеру пора готовиться к уходу с российского рынка.

Ранее Боярский сообщил, что в России не хотят вводить полный запрет на использование VPN-сервисов. По его словам, задействование VPN допускается, так как среди соответствующих сервисов есть те, что приносят пользу.