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04 августа 2025 в 19:13

Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин

Автоэксперт Моржаретто: ограничение срока службы легковых машин вызовет протесты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива ограничить допустимый срок службы легковых машин до 30 лет не будет поддержана, заявил в беседе с NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. По его мнению, принятие такого закона может спровоцировать массовые протесты.

Инициатива не пройдет. Не пройдет по той причине, что владеют такими автомобилями не любители ветра, а бедные люди, которых у нас, к сожалению, в стране довольно много, несмотря на бравурные доклады статистиков. Они просто не могут себе позволить поменять машину, потому что менять не на что. Средняя цена нового автомобиля составляет три миллиона рублей, а даже самая дешевая [Lada] Vesta сейчас стоит один миллион. Кредиты недоступны, поэтому пытаться запретить — это значит вызвать шквал социальных протестов, — отметил Моржаретто.

Автоэксперт подчеркнул, что при введении таких ограничений необходимо предлагать населению кредитные программы. Подобные практики реализуют в Японии и Германии, добавил Моржаретто.

Такие решения хорошо принимать в богатом обществе. Есть подобные программы в Японии или Германии. Старый автомобиль становится дорогим в обслуживании, но государство на фоне этого предлагает интересные кредитные программы для тех, кто соглашается поменять машину. У нас же никто ничего не предлагает. Давайте просто запретим — проще все запретить, — высказался Моржаретто.

При этом автоэксперт подтвердил, что машины старше 30 лет действительно небезопасны. Но, как он пояснил, пожилые люди — наиболее многочисленная группа владельцев таких машин — не практикуют быструю езду.

Ранее председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач заявил, что россияне зачастую не могут позволить себе приобрести автомобиль Lada, так как у них нет возможности оформить кредит. По его мнению, высокая ключевая ставка, установленная Центробанком, делает продукцию АвтоВАЗа непривлекательной для потребителей.

автоэксперт
машины
законы
ограничения
Софья Якимова
С. Якимова
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