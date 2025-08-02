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02 августа 2025 в 20:28

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи, приготовленные без муки и лишнего жира, — это нежное диетическое блюдо с хрустящей золотистой корочкой и сочной серединкой, где сладковатый вкус молодых кабачков идеально сочетается с пикантными нотками чеснока и зелени.

Для приготовления возьмите 2 средних молодых кабачка (около 600 г), 2 яйца, 3 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль и перец по вкусу. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйца, измельченные овсяные хлопья (можно смолоть в блендере), давленый чеснок, мелко нарезанный укроп, приправьте. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут для набухания хлопьев. Разогрейте антипригарную сковороду с каплей масла (или совсем без него), выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности.

Готовые оладьи получаются воздушными внутри с аппетитной хрустящей корочкой, имеют нежный овощной вкус с ярким ароматом зелени. Подавайте со сметаной или греческим йогуртом — это идеальный низкокалорийный завтрак или легкий ужин всего из 85 ккал на 100 г!

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кабачки
оладьи
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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