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19 июля 2025 в 00:05

Хрустящие баклажаны без тонны масла: жарим без жира и горечи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожарить баклажаны так, чтобы они получились с аппетитной, хрустящей золотистой корочкой и тающей мякотью без тонны масла, реально! С этим методом приготовления вы получите идеальные кружочки без жира и горечи.

Секрет в правильной подготовке: нарежьте 2 средних баклажана кружочками, посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промокните влагу бумажным полотенцем. Разогрейте антипригарную сковороду, сбрызните 1 ч. л. масла из пульверизатора. Выкладывайте ломтики одним слоем, жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой — так баклажаны пропекутся, но не впитают масло. За минуту до готовности посыпьте смесью сушеного чеснока, прованских трав и черного перца.

Подавайте с зеленью и лимонным соком — этот низкокалорийный вариант (всего 50 ккал на 100 г) покорит вас текстурой и насыщенным вкусом!

Ранее стало известно, как приготовить жареные брусочки из кабачков в панировке «Тещин язык».

баклажаны
рецепты
закуски
овощи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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