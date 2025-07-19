Хрустящие баклажаны без тонны масла: жарим без жира и горечи

Хрустящие баклажаны без тонны масла: жарим без жира и горечи

Пожарить баклажаны так, чтобы они получились с аппетитной, хрустящей золотистой корочкой и тающей мякотью без тонны масла, реально! С этим методом приготовления вы получите идеальные кружочки без жира и горечи.

Секрет в правильной подготовке: нарежьте 2 средних баклажана кружочками, посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промокните влагу бумажным полотенцем. Разогрейте антипригарную сковороду, сбрызните 1 ч. л. масла из пульверизатора. Выкладывайте ломтики одним слоем, жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой — так баклажаны пропекутся, но не впитают масло. За минуту до готовности посыпьте смесью сушеного чеснока, прованских трав и черного перца.

Подавайте с зеленью и лимонным соком — этот низкокалорийный вариант (всего 50 ккал на 100 г) покорит вас текстурой и насыщенным вкусом!

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