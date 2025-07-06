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06 июля 2025 в 06:32

Жареные кабачки «Тещин язык»: хрустящая закуска, которая никогда не надоест

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные кабачки «Тещин язык» — это ломтики с золотистой корочкой и нежной мякотью внутри, пропитанные чесночно-майонезным ароматом. Такая хрустящая закуска никогда не надоест.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка длинными тонкими ломтиками (около 0,5 см толщиной). Посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой. Обваляйте каждый ломтик в муке, затем окуните во взбитое яйцо и снова в муку. Обжарьте на хорошо разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Для соуса смешайте 3 ст. л. майонеза с 2 измельченными зубчиками чеснока и мелко нарезанной зеленью. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, затем смажьте чесночным соусом или просто макайте их в него.

Блюдо получается с восхитительным контрастом текстур — хрустящая панировка снаружи и тающая мякоть внутри, с ярким чесночным вкусом и легкой остротой. Подавайте «Тещин язык» как самостоятельную закуску или гарнир к мясу.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый торт без тонны масла.

кабачки
рецепты
закуски
майонез
Дарья Иванова
Д. Иванова
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