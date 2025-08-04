Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 19:14

Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость

Глава калужской администрации: проведение фестиваля Signal под угрозой

Фото: Dana Kesnerova/Global Look Press

Проведение известного фестиваля электронной танцевальной музыки Signal может представлять угрозу в сложившейся в стране ситуации, заявил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков в Telegram-канале. По его словам, организаторы мероприятия заранее знали о невозможности согласования его проведения.

Учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки Signal на территории арт-парка «Никола-Ленивец» может представлять угрозу жизни и здоровью участников. <…> Не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский фестиваль VK Fest 2025 за полтора месяца посетили 205 тысяч человек в пяти городах страны. На мероприятии выступили 295 исполнителей и музыкальных коллективов, ввиду чего фестиваль вошел в Книгу рекордов России. Трансляцию события из столицы в официальном паблике посмотрели 30 млн раз.

сигнал
фестивали
Калужская область
мероприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.