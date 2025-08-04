Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость

Проведение известного фестиваля электронной танцевальной музыки Signal может представлять угрозу в сложившейся в стране ситуации, заявил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков в Telegram-канале. По его словам, организаторы мероприятия заранее знали о невозможности согласования его проведения.

Учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки Signal на территории арт-парка «Никола-Ленивец» может представлять угрозу жизни и здоровью участников. <…> Не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский фестиваль VK Fest 2025 за полтора месяца посетили 205 тысяч человек в пяти городах страны. На мероприятии выступили 295 исполнителей и музыкальных коллективов, ввиду чего фестиваль вошел в Книгу рекордов России. Трансляцию события из столицы в официальном паблике посмотрели 30 млн раз.