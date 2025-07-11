Рецепт ароматной домашней настойки из черной смородины на водке

Черная смородина — королева сада, а ее настойка на водке — настоящий эликсир с бархатистым вкусом и восхитительным рубиново-черным оттенком. Приготовить ее проще простого, а результат превзойдет все ожидания!

Переберите 500 граммов спелой черной смородины, удалите веточки и мусор. Важно не мыть ягоды, чтобы сохранить яркий аромат. Если сомневаетесь в чистоте, аккуратно промойте и обязательно обсушите на полотенце. Разомните ягоды деревянной толкушкой в чистой стеклянной банке до состояния пюре с соком. Влейте 1 литр качественной водки без резкого запаха. Тщательно перемешайте массу.

Плотно закройте банку крышкой и уберите в темное, теплое место (около 20–25 °C) на 3–4 дня. Ежедневно встряхивайте содержимое банки. После переместите банку в темное, но уже прохладное место (например, кладовку) для дальнейшего настаивания минимум на 3–6 недель. Чем дольше стоит, тем насыщеннее вкус.

Когда настойка достигнет желаемой интенсивности цвета и вкуса, процедите ее через марлю или мелкое сито, хорошо отжимая ягодную массу. Приготовьте сахарный сироп: растворите 150–250 граммов сахара в 100–150 мл воды, доведя до кипения и остудив. Влейте остывший сироп в процеженную настойку, перемешайте. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.

Не забывайте, что неумеренное употребление даже качественного алкоголя вредит вашему здоровью!