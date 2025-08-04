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04 августа 2025 в 18:58

Возле резиденции Путина задержали странного человека

В Ново-Огарево возле резиденции Путина задержали махавшего воронам мужчину

Ново-Огарево — официальная президентская резиденция. Ново-Огарево — официальная президентская резиденция. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

На охраняемой территории в подмосковном Ново-Огарево, расположенной вблизи резиденции президента России Владимира Путина, был задержан подозрительный молодой человек, сообщает «Регнум» со ссылкой на источник. По его данным, патрульные обратили внимание на 21-летнего россиянина, гуляющего по лесу и увлеченно махавшего кому-то руками.

Сергей рассказал, что приехал в Ново-Огарево из Москвы на электричке, вышел на станции Усово и решил пройтись по лесу, чтобы сократить путь до своего дома в соседней деревне Большое Сараево. Проходя через мост, Сергей вдруг заметил ворон и остановился, чтобы помахать им рукой. За этим необычным занятием его и заметили оперативники, — заявил собеседник агентства.

После установления личности и проверки обстоятельств происшествия силовики пришли к выводу об отсутствии у задержанного намерений совершить противоправные действия. Разъяснив ему статус территории как охраняемого государственного объекта, правоохранители отпустили молодого человека.

Ранее в подмосковном Дзержинском сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего приезжего, подозреваемого в нападении с ножом на работника пляжа. Инцидент произошел у одного из спортивных комплексов после того, как мужчина сделал замечание нарушителю.

Россия
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