В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам

Российское руководство поддерживает развивающиеся страны, в частности, списывает им задолженности для дальнейшего партнерства, передает заявление заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева ТАСС. По его словам, большая доля этих долгов сформировалась еще при СССР, когда Москва помогала развивающимся государствам, давая безвозвратные заимствования.

В соответствии с бюджетным кодексом Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны. <...> Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, мы и идем вынужденным образом на списание этих долгов, — сказал Косачев.

Ранее в пресс-службе Министерства финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг страны на 30 июня нынешнего года составил 7,69 трлн гривен, или $184,84 млрд (14,7 трлн рублей). В ведомстве уточнили, что таким образом госдолг повысился за месяц практически на $4 млрд (318,2 млрд рублей).