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28 июля 2025 в 15:05

Украина за месяц набрала долгов почти на $4 млрд

Минфин Украины: госдолг страны за месяц вырос почти на $4 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный и гарантированный государством долг Украины по данным на 30 июня 2025 года составил 7,69 трлн гривен, или $184,84 млрд (14,7 трлн рублей), сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны. Там отметили, что таким образом госдолг увеличился за месяц почти на $4 млрд (318,2 млрд рублей).

Согласно подсчетам Минфина Украины, в течение июня сумма долга страны увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд, а в долларовом — на $3,88 млрд. При этом по состоянию на май украинский госдолг составлял 7,51 трлн гривен, или $180,97 млрд. Из общей суммы внешний долг в июне составил 5,77 млрд гривен (10,9 трлн рублей), то есть 75,04% общей суммы. Государственный внутренний долг Украины тем временем достиг 1,92 млрд гривен (3,6 трлн рублей), то есть 24,96%, резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что впервые почти за 10 лет кредитный рейтинг Финляндии снизился с AA+ до AA. По мнению аналитиков, страна теряет позиции из-за быстрого роста госдолга и слабых мер по его сдерживанию. Такой рейтинг у Финляндии в последний раз отмечался в 1996 году.

Украина
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