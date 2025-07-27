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27 июля 2025 в 15:10

Европейская страна впервые за 30 лет лишилась высокого кредитного рейтинга

Финляндия лишилась высокого кредитного рейтинга впервые с 1996 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Впервые почти за 10 лет кредитный рейтинг Финляндии снижен с AA+ до AA, свидетельствуют данные агентства Fitch. Страна теряет позиции из-за быстрого роста госдолга и слабых мер по его сдерживанию. Такой рейтинг у Финляндии был последний раз в 1996 году.

Высокий государственный долг Финляндии продолжает расти, и мы не ожидаем достаточной фискальной консолидации для его стабилизации в среднесрочной перспективе, — заявили в Fitch.

По прогнозу агентства, долг вырастет до 86,3% ВВП в 2025 году и превысит 90% к 2029‑му. При этом дефицит бюджета в 2025 году составит около 4% ВВП и останется выше нормы для стран с рейтингом AA. По оценкам Fitch, меры правительства на €9 млрд (837 млрд рублей) не решат проблему. Дело в том, что расходы слишком высоки, а снижение налогов в 2026–2027 годах только усилит давление на бюджет.

Ранее журналист Мальтэ Фишер заявил, что экономика Евросоюза скатывается к росту госдолга, а еврозона вновь переживает кризис, сравнимый с началом 2010-х. Накопление долгов связано с ростом соцвыплат из-за старения населения и увеличением военных расходов за счет кредитов, что грозит новым витком процентных ставок и долговой пирамидой.

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ВВП
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