Впервые почти за 10 лет кредитный рейтинг Финляндии снижен с AA+ до AA, свидетельствуют данные агентства Fitch. Страна теряет позиции из-за быстрого роста госдолга и слабых мер по его сдерживанию. Такой рейтинг у Финляндии был последний раз в 1996 году.

Высокий государственный долг Финляндии продолжает расти, и мы не ожидаем достаточной фискальной консолидации для его стабилизации в среднесрочной перспективе, — заявили в Fitch.

По прогнозу агентства, долг вырастет до 86,3% ВВП в 2025 году и превысит 90% к 2029‑му. При этом дефицит бюджета в 2025 году составит около 4% ВВП и останется выше нормы для стран с рейтингом AA. По оценкам Fitch, меры правительства на €9 млрд (837 млрд рублей) не решат проблему. Дело в том, что расходы слишком высоки, а снижение налогов в 2026–2027 годах только усилит давление на бюджет.

Ранее журналист Мальтэ Фишер заявил, что экономика Евросоюза скатывается к росту госдолга, а еврозона вновь переживает кризис, сравнимый с началом 2010-х. Накопление долгов связано с ростом соцвыплат из-за старения населения и увеличением военных расходов за счет кредитов, что грозит новым витком процентных ставок и долговой пирамидой.