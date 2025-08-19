Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 15:57

Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе

Специалист FMCG-рынка Анфиногенов призвал закупать вещи к школе весной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям следует приобретать все необходимые вещи к школе задолго до начала учебного года — весной, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса (FMCG) Александр Анфиногенов. Он уточнил, что скидки и акции на товары для школы в период высокого спроса — лишь манипуляция.

Пословица есть у нас: «Готовьте сани летом, а телегу зимой». Так и здесь. Канцелярские товары можно покупать весной, когда они стоят ниже. Это особенность этой категории товаров, — отметил Анфиногенов.

Он объяснил, что скидки на школьные принадлежности в конце лета — не более, чем попытка манипулировать покупателями. На деле же магазины специально завышают цены, а после опускают их перед началом учебного года, создавая иллюзию выгоды.

Ранее экономист Наталья Проданова посоветовала покупать компактные букеты к 1 Сентября с одним или двумя видами сезонных цветов. Это позволит сэкономить. Эксперт также предложила заранее оформить заказ и запланировать доставку ближе к празднику.

