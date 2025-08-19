Почему запах собаки лечит лучше таблеток и даже медитации

Для владельца аромат любимого пса — источник тепла и хорошего настроения. Но учёные утверждают, что это не просто эмоции. Запах собаки влияет на организм на глубоком физиологическом уровне.

Исследования показывают: вдыхание собачьего запаха снижает уровень кортизола — гормона стресса — примерно на 20%. В кожных выделениях питомца есть феромоны, которые стимулируют выработку окситоцина — гормона спокойствия и привязанности.

Микрофлора собак укрепляет иммунитет, особенно у детей. Дети, живущие с питомцем, реже страдают от астмы.

Запах пса помогает при мигренях — в нём есть эфирные соединения, нормализующие давление. Прогулки с собакой усиливают кровоток в гиппокампе, улучшают память и когнитивные функции. Неудивительно, что владельцы собак лучше справляются с интеллектуальными задачами.

У пожилых людей, живущих с питомцем, реже возникает потребность в обезболивающих, а эффект от общения с собакой сравним с медитацией.

Запах также помогает избежать сезонной депрессии и бессонницы, расслабляя нервную систему и стабилизируя сон.

