Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:09

Почему запах собаки лечит лучше таблеток и даже медитации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для владельца аромат любимого пса — источник тепла и хорошего настроения. Но учёные утверждают, что это не просто эмоции. Запах собаки влияет на организм на глубоком физиологическом уровне.

Исследования показывают: вдыхание собачьего запаха снижает уровень кортизола — гормона стресса — примерно на 20%. В кожных выделениях питомца есть феромоны, которые стимулируют выработку окситоцина — гормона спокойствия и привязанности.

Микрофлора собак укрепляет иммунитет, особенно у детей. Дети, живущие с питомцем, реже страдают от астмы.

Запах пса помогает при мигренях — в нём есть эфирные соединения, нормализующие давление. Прогулки с собакой усиливают кровоток в гиппокампе, улучшают память и когнитивные функции. Неудивительно, что владельцы собак лучше справляются с интеллектуальными задачами.

У пожилых людей, живущих с питомцем, реже возникает потребность в обезболивающих, а эффект от общения с собакой сравним с медитацией.

Запах также помогает избежать сезонной депрессии и бессонницы, расслабляя нервную систему и стабилизируя сон.

Приучить собаку спать на лежанке можно с помощью дрессировки — в этом помогут специальные команды и лакомства, заявил кинолог Владимир Голубев. Эксперт призвал поощрять питомца каждый раз, когда он идет отдыхать на свое место, а не на кровать хозяина.

собаки
животные
питомцы
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.