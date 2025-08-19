Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Что обычно готовят хозяйки из слив? Чаще всего — простое варенье и компот. Предлагаем разнообразить этот репертуар и узнать три необычных рецепта заготовок из сливы на зиму. Такие блюда подойдут и для большой семьи, и для молодой пары. А хранить и готовить их так же просто, как обычное варенье.

Соус ткемали: оригинальный рецепт заготовки на зиму из красной сливы

Кисло-сладкий соус ткемали с пряностями прекрасно подходит к:

гарнирам из картофеля, макарон, круп

морепродуктам

мясу

птице

рыбе

тушеным и печеным овощам

плову

Рецепт приготовления такой заготовки из сливы на зиму несложный, нам понадобится:

Сливы: 1 кг.

Чеснок: 4 зубчика.

Жгучий перец: 1 стручок.

Кинза измельченная: 5 ст. л.

Укроп измельченный: 1 ст. л.

Эстрагон измельченный: 1 ст. л.

Мята измельченная: 2 ч. л.

Зерна кориандра: 2 ч. л.

Хмели-сунели: 2 ч. л.

Соль: 2 ч. л.

Сахар: 1 ст. л.

Черный перец молотый: 1 ч. л.

Гранатовый сок: 3 ст. л.

Вода: 100 мл.

Оливковое масло: по вкусу.

Заготовки из сливы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из слив необходимо удалить косточки и разрезать на четвертинки. Затем ягоды укладывают в кастрюлю, заливают 100 мл воды, доводят до кипения и тушат не небольшом огне 15 минут, периодически помешивая. После этого плоды необходимо отбросить на дуршлаг, а когда вода стечет — протереть через сито, чтобы измельчить и избавиться от кожицы плодов.

Измельченную массу снова кладут в кастрюлю, добавляют измельченный чеснок и жгучий перец, кладут остальные ингредиенты и кипятят на медленном огне пять минут. Затем соус остужают в кастрюле, разливают по стерилизованным банкам, сверху заливают оливковым маслом и закатывают. Хранить соус лучше в прохладном месте. Если вы любите очень острые блюда, то количество перца и чеснока при приготовлении можно увеличить.

Делаем заготовки из желтой сливы: варенье с грецкими орехами

Этот рецепт варенья отличается добавлением необычного ингредиента — грецких орехов. Они добавят десерту пикантности, кроме того, такое варенье выглядит необычно. Для его приготовления потребуется:

Желтая слива: 1 кг.

Вода: 200 мл.

Сахар: 750 г.

Грецкие орехи очищенные: 100 г.

Удаляем косточки, заливаем сливы водой и кипятим 20 минут на медленном огне. Затем добавляем сахар и держим на плите еще 40 минут, постоянно помешивая, чтобы не подгорело. Затем кладем грецкие орехи, измельченные по вкусу, варим еще 10 минут и снимаем с огня. Варенье остужают и заливают в стерильные банки, после чего закатывают.

Заготовки из сливы на зиму Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Заготовки на зиму из сливы в маринаде

Маринованные плоды — один из лучших рецептов заготовки сливы. Такая закуска прекрасно подходит для крепких спиртных напитков и удачно оттеняет горячие мясные блюда. Для ее приготовления нам потребуется:

Сливы: 1 кг.

Сахар: 200 г.

Соль: 5 ч. л.

Уксус 9%: 50 мл.

Гвоздика: 6 бутонов.

Лавровый лист: 4 шт.

Душистый перец горошком: 4 шт.

Корица молотая: 1/2 ч. л.

Вода: 250 мл.

Сливу необходимо промыть, перебрать, наколоть зубочисткой каждый плод в нескольких местах и разложить по банкам. В кастрюлю налить воду, положив туда все остальные ингредиенты, кроме уксуса. После закипания добавить в жидкость уксус, прокипятить еще одну минуту и снять с огня. Маринадом залить сливы в банках, накрыть крышками и простерилизовать каждую в горячей воде или в духовом шкафу, закатать и перевернуть до полного остывания.

Слива рецепты заготовок Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

