Диетолог рассказала, что нужно худеть без голода

Похудение происходит только в одном случае — если человек придерживается системы дефицита калорий, то есть потребляет с едой меньше энергии, чем организм тратит в течение дня, сообщила врач-диетолог Маргарита Королева Общественной службе новостей. Добиться же надежного результата можно, лишь пошагово снижая вес естественным путем.

Человек набирает в весе исключительно за счет избытка полученных калорий <…> Так что да, для похудения нужен дефицит калорий. Но при этом обязательно надо сохранить питание как таковое. Не должно быть дефицитов полезных компонентов, не должно быть состояния голода, — рассказала она.

Королева отметила, что необходимо отдавать предпочтение полезным продуктам, насыщенным всеми необходимыми веществами, а также употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать физическую активность. Она подчеркнула, что все эти физиологические меры вместе взятые помогут человеку постепенно избавляться от лишних килограммов и при этом восстанавливать здоровье, активность, работоспособность, когнитивные функции и другие преимущества.

