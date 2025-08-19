Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Диетолог рассказала, что нужно худеть без голода

Диетолог Королева: для похудения нужен дефицит калорий, но без состояния голода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Похудение происходит только в одном случае — если человек придерживается системы дефицита калорий, то есть потребляет с едой меньше энергии, чем организм тратит в течение дня, сообщила врач-диетолог Маргарита Королева Общественной службе новостей. Добиться же надежного результата можно, лишь пошагово снижая вес естественным путем.

Человек набирает в весе исключительно за счет избытка полученных калорий <…> Так что да, для похудения нужен дефицит калорий. Но при этом обязательно надо сохранить питание как таковое. Не должно быть дефицитов полезных компонентов, не должно быть состояния голода, — рассказала она.

Королева отметила, что необходимо отдавать предпочтение полезным продуктам, насыщенным всеми необходимыми веществами, а также употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать физическую активность. Она подчеркнула, что все эти физиологические меры вместе взятые помогут человеку постепенно избавляться от лишних килограммов и при этом восстанавливать здоровье, активность, работоспособность, когнитивные функции и другие преимущества.

Диетолог Наталья Мизинова ранее заявила, что приверженность популярной диете с употреблением большого количества сливочного масла приводит к обратному набору веса. По ее словам, данный тип питания может назначаться только врачом при наличии показаний.

